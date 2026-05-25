Ucrania lanza ataques con drones y miles en suelo de Rusia y mueren civles

Mueren dos personas en ataques de Ucrania contra las regiones de Bélgorod y Briansk de Rusia. Los bombardeos fueron con misiles y drones.

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Ucrania contra las regiones de Bélgorod y Briansk en Rusia, según han denunciado las autoridades, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El centro regional de emergencias de Bélgorod ha indicado en un comunicado que un dron lanzado por las Fuerzas Armadas ucranianas ha impactado contra un vehículo en la localidad de Graivoron, matando a un hombre que estaba en su interior.

Asimismo, el gobernador interino de Briansk, Tegor Kovalchuk, ha señalado que otra persona ha muerto en un "ataque masivo" con misiles contra Beleya Berezka, un suceso en el que ha resultado herido un miembro de los equipos de rescate.

Rusia se defiende de Ucrania Kovalchuk ha recalcado que el ataque ha causado además daños a varios edificios de apartamentos, sedes administrativas e "instalaciones sociales", sin que por ahora Ucrania se haya pronunciado sobre los objetivos de estos ataques.

drones ucranianos efe tropas ucranianas Ucrania Los drones de Ucrania llevaron muerte esta vez al suelo de Rusia. Foto Efe EFE