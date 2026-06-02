Qué es el Gemelo Digital que impulsa el Gobierno y por qué genera tanta controversia

El anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre la implementación de un denominado " Gemelo Digital Social " abrió un debate político y tecnológico en torno al uso de inteligencia artificial para el diseño y evaluación de políticas públicas. MDZ Radio dialogó con un especialista.

En diálogo con MDZ Club, el ingeniero electrónico y especialista en inteligencia artificial Ariel Garbarz explicó cómo funciona esta herramienta y cuestionó los alcances que podría tener su aplicación en Argentina.

"Empecemos por explicar de qué se trata este gemelo digital social. Es un sistema de software que concentra datos de todos nosotros, toma control de esos datos e interviene en nuestra subjetividad. Es una especie de simulador de los comportamientos sociales e individuales de cada uno de nosotros", señaló.

Según describió, el sistema recopilaría información de múltiples fuentes. "Empieza como un sistema de vigilancia muy sofisticado, capta desde nuestro celular nuestros sentimientos, nuestros hábitos, se mete en las redes, nos busca en las redes, toma información de todas las cámaras que puede del Estado, las cámaras de video que están en las calles, se mete en las bases de datos estatales de todos los organismos donde nosotros le confiamos nuestros datos privados y también realiza el proceso de geolocalización para saber por dónde andamos, con quién nos juntamos".

02-06-2026 - MC - ARIEL GARBARZ - INGENIERO ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICACIONES - Gemelo digital y corte de señales en las comunicaciones

Garbarz sostuvo que, una vez reunida esa información, "arma un perfil de cada uno de nosotros y diseña una especie de clon o de avatar de cada uno para saber después cómo puede manipularnos". En ese sentido, agregó: "Se supone, y eso es lo que anuncia, que predice comportamientos sociales y sugiere al gobernante que lo contrata políticas públicas".

Consultado sobre posibles aplicaciones, indicó que podría utilizarse "para decidir a quién darle subsidio y a quién no", para anticipar reacciones frente a medidas económicas o para evaluar el impacto de determinadas decisiones gubernamentales.

Implementación y antecedentes

Respecto de antecedentes internacionales, Garbarz afirmó que la tecnología de gemelos digitales se utilizó inicialmente para otros fines. "Se utilizó para, por ejemplo, simular el comportamiento del Apollo 13, fue la primera vez que se utilizó. Después para simular comportamientos de terroristas, de narcotraficantes, cuando fue contratada Palantir, por ejemplo, por la CIA".

También aseguró que "se utilizó y se sigue utilizando en la guerra de Israel contra Irán, pero siempre para controlar objetos, no para controlar personas".

Sobre el anuncio realizado por el Gobierno nacional, sostuvo que "es una decisión tomada, ya se están haciendo los preparativos para implementarlo, las leyes ya están listas". Además, afirmó que "recién ahora están reaccionando nuestros representantes, haciendo un pedido de informes, a ver en qué base de datos se van a meter, quién va a controlar a este monstruo digital".

Vulneración de la privacidad

Garbarz expresó además cuestionamientos vinculados a la privacidad y al uso de los datos personales. "Vulnera nuestros derechos, nuestra privacidad, la ley de datos personales, la ley de Hábeas Data, es decir, se mete en nuestra privacidad, pero además se mete en nuestra subjetividad".

Finalmente, advirtió que, según su visión, el sistema incorpora mecanismos de "inteligencia artificial emocional para manipular justamente eso, nuestras emociones", y concluyó: "Uno cree que cuando agarra el teléfono celular, elige lo que quiere ver, por dónde quiere navegar, dónde se quiere meter, y en realidad lo que va ocurriendo con el tiempo es que el celular es el que nos elige a nosotros y nos mete en la cabeza las cosas que quiere que veamos".