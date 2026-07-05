Guía para las vacaciones de invierno en Buenos Aires: qué hacer en CABA con chicos y en familia

Las vacaciones de invierno son uno de los momentos del año en los que la Ciudad de Buenos Aires despliega su mayor oferta de actividades para turistas y familias. Este 2026, además de los tradicionales espectáculos infantiles y las propuestas culturales, el Mundial de fútbol suma un atractivo extra para quienes decidan viajar durante el receso escolar.

La combinación de teatro, experiencias inmersivas, museos interactivos, paseos al aire libre y una programación especial en distintos barrios convierte a la capital argentina en uno de los destinos más elegidos del invierno.

Uno de los grandes protagonistas de estas vacaciones será el Mundial de la FIFA. Hasta el 19 de julio, la Plaza Seeber será sede del Buenos Aires Fan Fest, un espacio pensado para seguir en vivo los partidos decisivos del campeonato en pantallas gigantes.

Además de las transmisiones, el predio contará con propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia. Cuando juegue la Selección Argentina, también se habilitarán otros espacios en distintos barrios para que los hinchas puedan vivir el clima mundialista.

Como ocurre cada invierno, la avenida Corrientes vuelve a convertirse en el epicentro del entretenimiento familiar. Entre las propuestas más esperadas aparecen Disney On Ice, que desembarca en el Movistar Arena con personajes de Frozen, Encanto y la incorporación de Stitch.

También integran la cartelera grandes producciones como Annie, Anastasia y Charly y la fábrica de chocolate, una adaptación musical del clásico de Roald Dahl que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada.

Para los más pequeños, el Teatro Colón ofrecerá funciones especiales de Cuentos Líricos, una propuesta que acerca la ópera al público infantil.

Ciencia, libros y experiencias inmersivas

Las familias que prefieran combinar diversión con aprendizaje también encontrarán múltiples alternativas. La tradicional Feria del Libro Infantil volverá a reunir narraciones, talleres, actividades recreativas y encuentros con escritores en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Otra de las propuestas destacadas será el Museo Participativo de Ciencias, ubicado en el Centro Cultural Recoleta, donde chicos y grandes pueden experimentar con fenómenos físicos, ilusiones ópticas y desafíos interactivos.

Entre las novedades aparece además Maravillosa Alicia, un recorrido inmersivo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas que se desarrolla dentro del Jardín Botánico.

Sabores de todo el país en un solo lugar

Durante el receso también se realizará una nueva edición de Caminos y Sabores, la tradicional feria gastronómica que reúne productores de distintas provincias argentinas.

El evento permitirá degustar productos regionales, conocer emprendedores y participar de actividades vinculadas con la cocina y las tradiciones del país.

Los clásicos porteños que nunca pasan de moda

Más allá de la programación especial, Buenos Aires mantiene abiertos algunos de sus principales atractivos turísticos. Entre ellos se destaca el Mirador del Obelisco, desde donde es posible obtener una vista panorámica de la ciudad a más de 60 metros de altura.

También continúan funcionando los paseos en catamarán que unen Puerto Madero con La Boca, una forma diferente de recorrer la ciudad desde el Río de la Plata antes de visitar Caminito y sus tradicionales conventillos de colores.

Una ciudad para recorrer durante todo el invierno

Además de las actividades especiales, Buenos Aires ofrece una agenda permanente difícil de igualar. Con más de 280 teatros, 150 museos, 380 librerías, miles de restaurantes y una intensa vida cultural, la capital argentina se consolida como uno de los destinos más completos para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

Este año, el atractivo se potencia con el Mundial de fútbol, que suma una excusa más para combinar unos días de descanso con espectáculos, cultura, gastronomía y experiencias pensadas para todas las edades.