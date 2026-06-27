Vacaciones de invierno: cuánto cuesta dormir en algunos de los destinos más elegidos del país
Cuánto hay que destinar al alojamiento en cinco de los destinos más elegidos del país para estas vacaciones de invierno.
Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, muchas familias comenzaron a planificar y realizar cuentas para descansar unos días. Si bien el costo del transporte representa una parte importante del presupuesto, el alojamiento continúa siendo uno de los principales gastos a la hora de organizar una escapada.
Este año, el receso invernal se desarrollará de manera escalonada entre el 6 y el 31 de julio, según el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Capital Humano. La medida busca distribuir el movimiento turístico en todo el país y evitar la concentración de viajeros durante las mismas fechas.
En este contexto, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Fe aparecen entre las provincias más consultadas por quienes buscan combinar naturaleza, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia.
Cuánto sale vacacionar en Córdoba
Las vacaciones de invierno en Córdoba se desarrollarán entre el 6 y el 17 de julio. La provincia mantiene una amplia oferta de alojamientos, especialmente en destinos serranos como Villa Carlos Paz, Mina Clavero, La Cumbrecita o Villa General Belgrano. El presupuesto para hospedarse parte de los $65.000 por noche y puede superar los $150.000, según la categoría del establecimiento, el destino elegido y la cantidad de pasajeros.
Las cabañas en las Sierras, una de las opciones más demandadas por las familias, tienen tarifas que oscilan entre $70.000 y $140.000 por noche.
Quienes prefieran alquilar un departamento temporario en ciudades turísticas como Carlos Paz o Mina Clavero encontrarán valores de entre $65.000 y $90.000 diarios.
En tanto, la hotelería tradicional de tres estrellas comienza en $85.000 por noche, mientras que los hoteles mejor ubicados o los resorts pueden superar los $150.000.
Vacaciones de invierno en Salta: hoteles desde $65.000 y paquetes turísticos
En Salta, el alojamiento para las vacaciones de invierno parte de los $65.000 por noche para dos personas en hoteles estándar. Los establecimientos de mayor categoría presentan tarifas que van desde $180.000 hasta $200.000 por noche, generalmente con desayuno incluido.
Para quienes viajen en familia o con amigos, el alquiler de departamentos o casas comienza en $110.000 por noche para cuatro personas.
Otra alternativa son los paquetes turísticos. Actualmente existen propuestas de cinco noches con recorridos por la ciudad y los Valles Calchaquíes desde $780.000 por persona, incluyendo alojamiento y desayuno.
Jujuy: cuánto cuesta alojarse para recorrer la Quebrada
Los hospedajes estándar para dos personas en Jujuy comienzan en $50.000 por noche, mientras que las cabañas y departamentos con capacidad para cuatro pasajeros parten desde $100.000.
En el segmento premium, especialmente en establecimientos con spa ubicados en zonas como Termas de Reyes, las tarifas superan los 200 dólares por noche o su equivalente en pesos.
Al momento de elegir dónde alojarse, Purmamarca aparece como una opción para quienes priorizan la tranquilidad y las vistas al Cerro de los Siete Colores. Tilcara concentra una mayor oferta gastronómica, peñas y actividades culturales, mientras que San Salvador de Jujuy suele ofrecer tarifas más accesibles y una mayor disponibilidad de plazas hoteleras.
Catamarca ofrece opciones desde $60.000
Catamarca también se posiciona como una alternativa para quienes buscan destinos menos masivos durante el receso invernal. El alojamiento para dos personas comienza en $60.000 por noche, mientras que los hoteles céntricos y de mayor categoría se ubican entre $150.000 y más de $200.000 por noche.
En San Fernando del Valle de Catamarca, los alquileres temporarios y hoteles estándar presentan valores que oscilan entre $54.200 y $110.000. Para quienes prefieran contratar un viaje organizado, existen paquetes turísticos de seis días y tres noches desde $513.000 por persona.
Los circuitos más completos, que incluyen recorridos por la Ruta del Adobe o Fiambalá y pueden incorporar transporte terrestre o aéreo, tienen valores que van aproximadamente entre $1.000.000 y $2.400.000 por persona, según la duración y los servicios incluidos.
Santa Fe: cuánto cuesta hospedarse en la capital provincial
En la ciudad de Santa Fe, donde el receso escolar también se desarrollará entre el 6 y el 17 de julio, el alojamiento presenta una amplia variedad de precios. Los alquileres temporarios, tanto departamentos como casas, comienzan en $55.000 por noche, convirtiéndose en una de las alternativas más convenientes para grupos familiares.
En los hoteles tradicionales, las tarifas oscilan entre $67.000 y $115.000 diarios, dependiendo de la categoría y de los servicios ofrecidos. Por su parte, los establecimientos de mayor nivel y los alojamientos ubicados en zonas de alta demanda pueden alcanzar o superar los $180.000 por noche durante los fines de semana y las fechas de mayor movimiento turístico.
Cómo será el calendario de las vacaciones de invierno 2026
El cronograma oficial establece tres períodos de vacaciones escolares distribuidos en todo el país:
- Entre el 6 y el 17 de julio tendrán receso Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Juan y San Luis.
- Del 13 al 24 de julio será el turno de Salta, Jujuy, Catamarca, Chubut, Río Negro, Neuquén, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
- Finalmente, entre el 20 y el 31 de julio las vacaciones corresponderán a Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
Al presupuesto de alojamiento detallado para cada destino habrá que sumarle el costo del traslado, ya sea en avión, ómnibus o vehículo particular, además de los gastos de combustible, peajes, comidas, excursiones y actividades recreativas, que variarán según el lugar elegido y el tipo de viaje.