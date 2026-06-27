Vacaciones de invierno: cuánto cuesta dormir en algunos de los destinos más elegidos del país

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina , muchas familias comenzaron a planificar y realizar cuentas para descansar unos días. Si bien el costo del transporte representa una parte importante del presupuesto, el alojamiento continúa siendo uno de los principales gastos a la hora de organizar una escapada.

Este año, el receso invernal se desarrollará de manera escalonada entre el 6 y el 31 de julio, según el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Capital Humano. La medida busca distribuir el movimiento turístico en todo el país y evitar la concentración de viajeros durante las mismas fechas.

En este contexto, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Fe aparecen entre las provincias más consultadas por quienes buscan combinar naturaleza, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia.

Las vacaciones de invierno en Córdoba se desarrollarán entre el 6 y el 17 de julio. La provincia mantiene una amplia oferta de alojamientos, especialmente en destinos serranos como Villa Carlos Paz, Mina Clavero, La Cumbrecita o Villa General Belgrano . El presupuesto para hospedarse parte de los $65.000 por noche y puede superar los $150.000, según la categoría del establecimiento, el destino elegido y la cantidad de pasajeros.

Córdoba es uno de los destinos más consultados para estas vacaciones de invierno. Foto: @lacumbrecitaoficial en Instagram.

Las cabañas en las Sierras, una de las opciones más demandadas por las familias, tienen tarifas que oscilan entre $70.000 y $140.000 por noche.

Quienes prefieran alquilar un departamento temporario en ciudades turísticas como Carlos Paz o Mina Clavero encontrarán valores de entre $65.000 y $90.000 diarios.

En tanto, la hotelería tradicional de tres estrellas comienza en $85.000 por noche, mientras que los hoteles mejor ubicados o los resorts pueden superar los $150.000.

Salta. Foto: Canva

Vacaciones de invierno en Salta: hoteles desde $65.000 y paquetes turísticos

En Salta, el alojamiento para las vacaciones de invierno parte de los $65.000 por noche para dos personas en hoteles estándar. Los establecimientos de mayor categoría presentan tarifas que van desde $180.000 hasta $200.000 por noche, generalmente con desayuno incluido.

Para quienes viajen en familia o con amigos, el alquiler de departamentos o casas comienza en $110.000 por noche para cuatro personas.

Otra alternativa son los paquetes turísticos. Actualmente existen propuestas de cinco noches con recorridos por la ciudad y los Valles Calchaquíes desde $780.000 por persona, incluyendo alojamiento y desayuno.

Jujuy. Foto: Canva

Jujuy: cuánto cuesta alojarse para recorrer la Quebrada

Los hospedajes estándar para dos personas en Jujuy comienzan en $50.000 por noche, mientras que las cabañas y departamentos con capacidad para cuatro pasajeros parten desde $100.000.

En el segmento premium, especialmente en establecimientos con spa ubicados en zonas como Termas de Reyes, las tarifas superan los 200 dólares por noche o su equivalente en pesos.

Al momento de elegir dónde alojarse, Purmamarca aparece como una opción para quienes priorizan la tranquilidad y las vistas al Cerro de los Siete Colores. Tilcara concentra una mayor oferta gastronómica, peñas y actividades culturales, mientras que San Salvador de Jujuy suele ofrecer tarifas más accesibles y una mayor disponibilidad de plazas hoteleras.

Salar de Antofalla (Catamarca). Foto: Daniel Viñé García. La imagen fue reconocida en el certamen Milky Way Photographer of the Year 2026.

Catamarca ofrece opciones desde $60.000

Catamarca también se posiciona como una alternativa para quienes buscan destinos menos masivos durante el receso invernal. El alojamiento para dos personas comienza en $60.000 por noche, mientras que los hoteles céntricos y de mayor categoría se ubican entre $150.000 y más de $200.000 por noche.

En San Fernando del Valle de Catamarca, los alquileres temporarios y hoteles estándar presentan valores que oscilan entre $54.200 y $110.000. Para quienes prefieran contratar un viaje organizado, existen paquetes turísticos de seis días y tres noches desde $513.000 por persona.

Los circuitos más completos, que incluyen recorridos por la Ruta del Adobe o Fiambalá y pueden incorporar transporte terrestre o aéreo, tienen valores que van aproximadamente entre $1.000.000 y $2.400.000 por persona, según la duración y los servicios incluidos.

Foto: Turismo de Santa Fe

Santa Fe: cuánto cuesta hospedarse en la capital provincial

En la ciudad de Santa Fe, donde el receso escolar también se desarrollará entre el 6 y el 17 de julio, el alojamiento presenta una amplia variedad de precios. Los alquileres temporarios, tanto departamentos como casas, comienzan en $55.000 por noche, convirtiéndose en una de las alternativas más convenientes para grupos familiares.

En los hoteles tradicionales, las tarifas oscilan entre $67.000 y $115.000 diarios, dependiendo de la categoría y de los servicios ofrecidos. Por su parte, los establecimientos de mayor nivel y los alojamientos ubicados en zonas de alta demanda pueden alcanzar o superar los $180.000 por noche durante los fines de semana y las fechas de mayor movimiento turístico.

Cómo será el calendario de las vacaciones de invierno 2026

El cronograma oficial establece tres períodos de vacaciones escolares distribuidos en todo el país:

Entre el 6 y el 17 de julio tendrán receso Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Juan y San Luis.

Del 13 al 24 de julio será el turno de Salta, Jujuy, Catamarca, Chubut, Río Negro, Neuquén, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Finalmente, entre el 20 y el 31 de julio las vacaciones corresponderán a Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Al presupuesto de alojamiento detallado para cada destino habrá que sumarle el costo del traslado, ya sea en avión, ómnibus o vehículo particular, además de los gastos de combustible, peajes, comidas, excursiones y actividades recreativas, que variarán según el lugar elegido y el tipo de viaje.