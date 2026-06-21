Qué hacer durante las vacaciones de invierno en Mendoza: propuestas gratuitas y entradas accesibles

La provincia de Mendoza presentó su programación cultural para las vacaciones de invierno , una propuesta que se extenderá del domingo 5 al sábado 18 de julio y que ofrecerá cientos de actividades destinadas a mendocinos y turistas de todas las edades.

La agenda, organizada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), tendrá como escenario principal al Teatro Independencia, aunque también llegará a otros espacios culturales emblemáticos y a distintos departamentos de la provincia.

El programa incluirá actividades en el Espacio Cultural Le Parc, la Biblioteca Pública General San Martín, el ECA Sur y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, además de una amplia propuesta federal que alcanzará diversos puntos del territorio mendocino.

Durante las dos semanas del receso invernal, la provincia ofrecerá una cartelera multidisciplinaria pensada para toda la familia. Habrá funciones de teatro infantil, espectáculos de clown, circo, títeres, marionetas, comedia, conciertos musicales y muestras artísticas, con opciones para públicos de diferentes edades.

La programación buscará combinar entretenimiento, cultura y actividades recreativas en espacios cerrados y abiertos, consolidando una de las agendas más amplias del invierno mendocino. El objetivo es que residentes y visitantes encuentren alternativas para disfrutar durante las vacaciones sin necesidad de salir de la provincia.

Propuestas accesibles

Otro de los aspectos destacados será la accesibilidad de las propuestas. Habrá actividades serán gratuitas y aquellas que requieran entrada tendrán valores que oscilarán entre los 4.000 y los 7.000 pesos.

Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma EntradaWeb, lo que permitirá organizar con tiempo la asistencia a los distintos espectáculos y actividades programadas.

Con varias propuestas distribuidas a lo largo de dos semanas, Mendoza se prepara para vivir un receso invernal marcado por el arte, la cultura y el entretenimiento, con una oferta pensada para atraer tanto a familias mendocinas como a turistas que visiten la provincia durante las vacaciones.

Vacaciones de invierno en Mendoza

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

Las entradas para el espectáculo “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote, que tendrá funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Del Jueves 9 al Sábado 18 de julio

17h – “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande” – Elenco Chapote

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Domingo 5 de julio al sábado 11

16h – Sala Tito Francia, “Desorbitados Una aventura espacial" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián, “Trompos, la última Jugada” – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo, “La sopladora de estrellas” – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez, “Las cartas de Tentac” – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez, “El Musiloco recital” – Los Musilocos

Domingo 12 al sábado 18 de julio

16h – Sala Tito Francia, “Burbujas a la carta” – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián, “Sueña Pandora Sueña” – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo, “Una flor para el Rey” – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez, “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez, “Clásicos del Circo” – Tatan y Porotita

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

Las entradas para los espectáculos en la BPGSM tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com

Domingo 5 de julio

17h – “Rolando en el palacio de la tristeza” – Grupo del Sinfín

Lunes 6 de julio

17h – “Rolando en el palacio de la tristeza” – Grupo del Sinfín

Martes 7 de julio

17h – “Bom Borom bom bom” – Teatro de Títeres Banda Espuma

Miércoles 8 de julio

17h – “Bom Borom bom bom” – Teatro de Títeres Banda Espuma

Jueves 9 de julio

17h – “Navegando en historias” – Porotíteres

Viernes 10 de julio

17h – “Navegando en historias” – Porotíteres

Sábado 11 de julio

17h – “Lolo y Nina” – La Oruga Títeres

Domingo 12 de julio

17h – “Lolo y Nina” – La Oruga Títeres

Lunes 13 de julio

17h – “Colores de mi pueblo” – Telares Teatro

Martes 14 de julio

17h – “Colores de mi pueblo” – Telares Teatro

Miércoles 15 de julio

17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres

Jueves 16 de julio

17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres

Viernes 17 de julio

17h – “Rojo amor” – La Pericana

Sábado 18 de julio

17h – “Rojo amor” – La Pericana

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)

Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.

Jueves 9 de julio

16.30h – “Había una vez… truz” – Ofelia, títeres con alma

Viernes 10 de julio

16.30h – “Había una vez… truz” – Ofelia, títeres con alma

Sábado 11 de julio

16.30h – “El jardín de Margarita” – Elenco Pataletas

Domingo 12 de julio

16.30h – “El jardín de Margarita” – Elenco Pataletas

Qué hacer durante las vacaciones de invierno en Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

Jueves 16 de julio

16.30h – “Magiando con Javi” – Mago Javi

Viernes 17 de julio

16.30h – “Magiando con Javi” – Mago Javi

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