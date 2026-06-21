Qué hacer durante las vacaciones de invierno en Mendoza: propuestas gratuitas y entradas accesibles
La programación reunirá espectáculos y experiencias culturales en teatros, museos, bibliotecas y centros culturales.
La provincia de Mendoza presentó su programación cultural para las vacaciones de invierno, una propuesta que se extenderá del domingo 5 al sábado 18 de julio y que ofrecerá cientos de actividades destinadas a mendocinos y turistas de todas las edades.
La agenda, organizada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), tendrá como escenario principal al Teatro Independencia, aunque también llegará a otros espacios culturales emblemáticos y a distintos departamentos de la provincia.
El programa incluirá actividades en el Espacio Cultural Le Parc, la Biblioteca Pública General San Martín, el ECA Sur y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, además de una amplia propuesta federal que alcanzará diversos puntos del territorio mendocino.
Durante las dos semanas del receso invernal, la provincia ofrecerá una cartelera multidisciplinaria pensada para toda la familia. Habrá funciones de teatro infantil, espectáculos de clown, circo, títeres, marionetas, comedia, conciertos musicales y muestras artísticas, con opciones para públicos de diferentes edades.
La programación buscará combinar entretenimiento, cultura y actividades recreativas en espacios cerrados y abiertos, consolidando una de las agendas más amplias del invierno mendocino. El objetivo es que residentes y visitantes encuentren alternativas para disfrutar durante las vacaciones sin necesidad de salir de la provincia.
Propuestas accesibles
Otro de los aspectos destacados será la accesibilidad de las propuestas. Habrá actividades serán gratuitas y aquellas que requieran entrada tendrán valores que oscilarán entre los 4.000 y los 7.000 pesos.
Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma EntradaWeb, lo que permitirá organizar con tiempo la asistencia a los distintos espectáculos y actividades programadas.
Con varias propuestas distribuidas a lo largo de dos semanas, Mendoza se prepara para vivir un receso invernal marcado por el arte, la cultura y el entretenimiento, con una oferta pensada para atraer tanto a familias mendocinas como a turistas que visiten la provincia durante las vacaciones.
Vacaciones de invierno en Mendoza
Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)
Las entradas para el espectáculo “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote, que tendrá funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
Del Jueves 9 al Sábado 18 de julio
17h – “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande” – Elenco Chapote
Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
Domingo 5 de julio al sábado 11
- 16h – Sala Tito Francia, “Desorbitados Una aventura espacial" – Ultravioleta Teatro
- 16h – Sala Chalo Tulián, “Trompos, la última Jugada” – Circo Rústico
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo, “La sopladora de estrellas” – La casa de Arriba Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez, “Las cartas de Tentac” – La Tía Tomasa
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez, “El Musiloco recital” – Los Musilocos
Domingo 12 al sábado 18 de julio
- 16h – Sala Tito Francia, “Burbujas a la carta” – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián, “Sueña Pandora Sueña” – Elenco Concertado
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo, “Una flor para el Rey” – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez, “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez, “Clásicos del Circo” – Tatan y Porotita
Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)
Las entradas para los espectáculos en la BPGSM tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com
Domingo 5 de julio
- 17h – “Rolando en el palacio de la tristeza” – Grupo del Sinfín
Lunes 6 de julio
- 17h – “Rolando en el palacio de la tristeza” – Grupo del Sinfín
Martes 7 de julio
- 17h – “Bom Borom bom bom” – Teatro de Títeres Banda Espuma
Miércoles 8 de julio
- 17h – “Bom Borom bom bom” – Teatro de Títeres Banda Espuma
Jueves 9 de julio
- 17h – “Navegando en historias” – Porotíteres
Viernes 10 de julio
- 17h – “Navegando en historias” – Porotíteres
Sábado 11 de julio
- 17h – “Lolo y Nina” – La Oruga Títeres
Domingo 12 de julio
- 17h – “Lolo y Nina” – La Oruga Títeres
Lunes 13 de julio
- 17h – “Colores de mi pueblo” – Telares Teatro
Martes 14 de julio
- 17h – “Colores de mi pueblo” – Telares Teatro
Miércoles 15 de julio
- 17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres
Jueves 16 de julio
- 17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres
Viernes 17 de julio
- 17h – “Rojo amor” – La Pericana
Sábado 18 de julio
17h – “Rojo amor” – La Pericana
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)
Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.
Jueves 9 de julio
- 16.30h – “Había una vez… truz” – Ofelia, títeres con alma
Viernes 10 de julio
- 16.30h – “Había una vez… truz” – Ofelia, títeres con alma
Sábado 11 de julio
- 16.30h – “El jardín de Margarita” – Elenco Pataletas
Domingo 12 de julio
- 16.30h – “El jardín de Margarita” – Elenco Pataletas
Jueves 16 de julio
- 16.30h – “Magiando con Javi” – Mago Javi
Viernes 17 de julio
- 16.30h – “Magiando con Javi” – Mago Javi
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