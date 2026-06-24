Vacaciones de invierno en Mendoza: llega BrainRots y el Mundo Mágico con una gira oficial para toda la familia

Las vacaciones de invierno ya tienen una propuesta imperdible para los más chicos. "BrainRots y el Mundo Mágico", en su gira oficial, llega a Mendoza con un espectáculo que promete sorprender a toda la familia con una combinación de música, acción y una historia cargada de fantasía.

La cita es el próximo jueves 10 de julio a las 18 horas en el Auditorio Ángel Bustelo, donde grandes y chicos podrán sumergirse en una experiencia teatral pensada para emocionar, divertir y dejar importantes enseñanzas.

La historia sigue a Lunara, una pequeña maga alegre, curiosa y muy ocurrente que vive rodeada de amigos tan entrañables como divertidos. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que desaparece su objeto más preciado: un misterioso libro mágico.

A partir de ese momento comenzará una aventura llena de desafíos, encuentros inesperados y situaciones desopilantes en las que cada personaje deberá aportar sus habilidades para ayudar a recuperarlo.

El espectáculo combina canciones pegadizas, coreografías llenas de energía, impactantes vestuarios y personajes originales que conectan rápidamente con el público infantil.

Durante una hora, la propuesta ofrece una experiencia dinámica e interactiva que invita a cantar, bailar y acompañar a Lunara en una misión donde la amistad se convierte en la herramienta más poderosa.

Un mensaje para chicos y grandes

Más allá del entretenimiento, la obra transmite valores como el compañerismo, la empatía y el cuidado del medio ambiente. Además, aborda de manera sensible temáticas como el bullying, dejando una reflexión que puede compartirse en familia una vez terminada la función.

Cuándo y dónde ver BrainRots en Mendoza

La presentación será el jueves 10 de julio a las 18 horas en el Auditorio Ángel Bustelo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

La producción está a cargo de Alta Produ Entertainment y la propuesta forma parte de la gira oficial de BrainRots y el Mundo Mágico, uno de los espectáculos infantiles que buscará convertirse en uno de los grandes atractivos de estas vacaciones de invierno en Mendoza.