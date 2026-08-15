María Becerra rompió en llanto en un video y se refirió a su pareja: "Y siento que lo hacés..."

Durante una reciente transmisión a través de sus redes sociales, María Becerra abrió su corazón ante sus seguidores. Visiblemente emocionada, la artista detalló cómo atraviesa este momento a nivel emocional y remarcó el rol fundamental que cumple su pareja, el cantante J Rei, en su día a día.

El momento de vulnerabilidad surgió mientras la pareja interactuaba con sus fanáticos a altas horas de la noche, previo a realizar su rutina de entrenamiento. Becerra, quien inicialmente atribuyó su sensibilidad de forma anecdótica al reciente eclipse, profundizó sobre el impacto psicológico que le generó la emergencia de salud que atravesó tiempo atrás, relacionada a los abortos espontáneos y embarazos ectópicos.

El video de María Becerra junto a su pareja "Siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo hacés a diario. En base a eso sufro un montón de cosas y me quedaron secuelas mentales", le expresó la cantante a su novio, recordando el episodio crítico en el que él la asistió para recibir atención médica urgente.

La intérprete explicó que estos episodios de vulnerabilidad suelen manifestarse con fuertes síntomas físicos en momentos de alta exigencia, especialmente minutos antes de subirse al escenario. Según detalló, suele experimentar mareos y náuseas que en un principio confunde con bajas de presión, pero que en realidad ha logrado identificar como ataques de ansiedad o de pánico, evidenciando de esta manera cómo el estrés se hace presente en su cuerpo.

Uno de los tramos más conmovedores del video fue cuando la artista reveló la logística que organiza su pareja para asegurarse de que ella esté bien cuidada durante sus compromisos laborales. Lejos de minimizar la situación, J Rei adoptó un rol de asistencia activa, preventiva y sumamente empática.