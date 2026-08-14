Diego Leuco dejó a todos boquiabiertos al hablar de su atracción por otros hombres: "Muy caliente"

El periodista habló en Después que Todos sobre su vida sentimental y el beso que le dio a Chris Vanadía en LUZU TV.

Diego Leuco fue invitado a Después que Todos, el programa de streaming que conducen Fermín Bo y Rolando Barbano, y protagonizó un particular momento cuando la conversación giró hacia los besos y su vínculo con otros hombres. En medio del intercambio, el periodista terminó haciendo una llamativa confesión sobre sí mismo.

La situación comenzó cuando Bo reparó en la actitud de Leuco y le preguntó por un supuesto beso que había recibido ese día. El conductor lo miró insistentemente y, ante la situación, Leuco tomó la palabra: "¿Vos querías preguntarme algo, porque te veo como curioso?". La charla continuó con una pregunta directa. "¿Te dieron un hermoso beso hoy ahí?", le consultó Fermín mientras sus compañeros advertían sobre la cercanía entre ambos.

Esto fue lo que dijo Diego Leuco en Después que Todos El intercambio subió de tono y uno de los integrantes del programa, con una voz muy parecida a la de Barbano, lanzó: "Pará que es muy fácil Leuco, es muy fácil". Lejos de esquivar la situación, el periodista decidió responder con una frase que sorprendió a todos: "Yo primero soy muy trola, eso sí".

"Te lo digo, arranquemos así", añadió el conductor de La Peña de Morfi. La charla también llevó a recordar su reciente paso por LUZU TV, donde había protagonizado un acercamiento con Chris Vanadía. Ante la pregunta de Fermín Bo sobre los besos que había dado allí, Diego Leuco expresó: "Se dio algo con Chris (Chris Vanadía). Yo lo conté ayer, Chris tiene algo que emana... una cosa muy caliente, muy hot, muy sexual, muy sensual, que no es lo que me pasa con vos, perdón".