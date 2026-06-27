En Hamburgo ( Alemania ), la Elbphilharmonie se erige como una sala de conciertos y centro cultural, ícono de la arquitectura europea actual.

La Elbphilharmonie de Hamburgo, Alemania, combina una base histórica con una estructura contemporánea de vidrio. El edificio es un o ícono cultural de esa ciudad.

La Elbphilharmonie de Hamburgo, Alemania, es una emblemática sala de conciertos que combina ladrillo y cristal en forma de ola. Esta obra de arquitectura contemporánea simboliza adaptación y visión, inspirando la lógica de un trabajo en equipo, como el de las selecciones que buscan la gloria en el Mundial 2026.

Un edificio entre dos tiempos Inaugurada en 2017 sobre un antiguo almacén portuario de ladrillos rojos, la Elbphilharmonie se convirtió rápidamente en un símbolo de Hamburgo.

La elbphilharmonie, del estudio de arquitectura Herzog & de Meuron tiene un diseño que integra funciones públicas, culturales y turísticas en un mismo conjunto. Pixabay El proyecto de los arquitectos suizos Herzog & de Meuron mantiene la base histórica del edificio original y la corona con una estructura de vidrio ondulante que refleja el río Elba y el cielo de la ciudad.

La revista Baumeister la definió como una obra donde pasado y futuro no compiten, sino que se potencian.

Arquitectura como sinfonía colectiva La sala de conciertos principal es el corazón del proyecto, con una acústica considerada entre las mejores del mundo. Pero el edificio no se limita a su función musical porque incluye espacios públicos, hotel, restaurantes y una plaza elevada accesible para todos los visitantes.