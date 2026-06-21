Mundial 2026: Dallas prepara su mejor versión para recibir a los argentinos

Dallas será una de las grandes escalas argentina s durante el Mundial 2026 . Pero la ciudad no quiere que los visitantes recuerden solamente los partidos. Gastronomía , barrios creativos, entretenimiento, diseño, hoteles y una intensa agenda cultural forman parte de una estrategia destinada a conquistar a los hinchas mucho antes y mucho después del pitazo final:

Dallas sabe que durante la Copa del Mundo competirá con otras ciudad es anfitrionas por la atención de millones de turistas . Por eso busca diferenciarse mediante experiencias que combinan tradición texana y vida urbana contemporánea.

Los visitantes encontrarán una ciudad moderna, con amplios espacios públicos, grandes distritos de entretenimiento , museos, espectáculos, festivales gastronómicos y una oferta hotelera que continúa creciendo. La apuesta consiste en que quienes lleguen por el fútbol extiendan su estadía y descubran una ciudad distinta de la que imaginaban.

Para muchos argentinos, la sorpresa será descubrir una metrópoli que ya no gira únicamente alrededor de los negocios y el petróleo , sino también del diseño , la cultura y el turismo .

Buena parte de la nueva identidad de Dallas se concentra en sectores como Deep Ellum , Bishop Arts District y Dallas Design District .

ímbolo de la reinvención urbana de Dallas, Deep Ellum combina historia, diversidad cultural y una vibrante escena artística que atrae a residentes y turistas de todo el mundo. https://www.instagram.com/deep_ellum_dallas_original/

Deep Ellum se destaca por sus murales gigantes, música en vivo, cervecerías artesanales y por su ambiente creativo, como lo muestran estas tres fotos.

Entre murales, música y vida nocturna, la Compañía Cervecera Deep Ellum resume la transformación de un antiguo barrio industrial en uno de los polos más creativos de Texas. absolutebeer.com

De barrio obrero e inmigrante a polo cultural: Deep Ellum concentra murales, música en vivo, galerías y algunos de los espacios creativos más emblemáticos de Dallas. https://www.deepellumtexas.com/

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Bishop Arts District ofrece boutiques independientes, cafeterías, galerías y restaurantes que atraen a un público joven. El Design District se convirtió en uno de los centros de diseño de interiores y tendencias más importantes del sur de Estados Unidos.

Estos barrios representan una tendencia cada vez más visible en las ciudades mundialistas: transformar antiguas zonas industriales o comerciales en espacios donde conviven cultura, gastronomía, diseño y entretenimiento.

Lo que Dallas quiere que los argentinos recuerden

Además de los partidos, la ciudad prepara fan zones, eventos culturales, mercados gastronómicos y actividades pensadas para los visitantes internacionales.

Los argentinos también encontrarán una comunidad local que, aunque relativamente pequeña en comparación con otras ciudades estadounidenses, mantiene presencia activa en el área metropolitana Dallas-Fort Worth mediante asociaciones, encuentros culturales y actividades gastronómicas.

La ciudad texana aprovecha el Mundial 2026 para mostrar su nueva identidad: barrios creativos, gastronomía, entretenimiento, diseño y experiencias urbanas pensadas para conquistar a miles de argentinos y visitantes de todo el mundo. @mgsimonovich

La ciudad busca que los turistas regresen después del Mundial, ya sea por negocios, vacaciones o futuros eventos. Por eso considera que la Copa es una enorme vidriera internacional. Dallas no pretende ser solamente una parada futbolera: quiere convertirse en una de las ciudades estadounidenses que más sorprendan a quienes viajen siguiendo a la selección argentina.