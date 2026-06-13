La picada que hay que hacer para alentar a Argentina en el Mundial

Mientras millones de personas se preparan para seguir el Mundial 2026, en Mendoza existe un seleccion ado gastronómico con productos regionales de calidad internacional, tradición familiar y sabores únicos integran una picada que representa la identidad local y convierte cada partido en una verdadera celebración.

Toda gran selección necesita figuras. En la gastronomía mendocina ese papel lo ocupan las aceitunas , los quesos artesanales y los frutos secos .

Entre copas de Malbec y tablas compartidas, la picada se convierte en una de las grandes compañeras de cada partido.

Mendoza concentra una parte importante de la producción nacional de aceitunas y aceite de oliva . Verdes, negras, condimentadas o rellenas, las aceitunas son uno de los productos más reconocidos de la provincia y un infaltable de cualquier picada .

Los quesos artesanales aportan variedad y equilibrio. Desde versiones semiduras hasta opciones más estacionadas, combinan perfectamente con aceitunas y vinos locales.

A su vez, almendras y nueces, además de sumar sabor y textura, aportan un perfil gourmet que eleva cualquier reunión futbolera.

picada mendocina b Mendoza juega su propio campeonato con productos regionales que son protagonistas dentro y fuera de la mesa. Facebook Picadas Proalco

Mediocampo creativo: conservas, escabeches y sabores regionales

En esta selección los productos de conserva son los capaces de generar juego.

Alcauciles, tomates secos, escabeches artesanales y pastas de aceitunas forman parte de una tradición gastronómica que combina herencias inmigrantes con ingredientes locales.

En Mendoza, muchas pequeñas elaboraciones familiares mantienen recetas transmitidas durante generaciones. Estos productos aportan personalidad y permiten construir una mesa variada, ideal para largas jornadas mundialistas.

Los tomates secos, por ejemplo, se han convertido en una de las estrellas de la gastronomía gourmet, mientras que las pastas de aceitunas son una alternativa cada vez más popular para acompañar panes artesanales y focaccias.

INFO mundial equipo picada mendocina Aceitunas, quesos, longaniza, frutos secos y Malbec integran el once ideal de la picada que representa a Mendoza en la cancha del sabor @mgsimonovich

Aceitunas, quesos, longaniza, frutos secos y Malbec integran el once ideal de la picada que representa a Mendoza en la cancha del sabor

El capitán indiscutido: el Malbec

Si hubiese que elegir una figura excluyente de este equipo gastronómico, probablemente sería el vino.

El Malbec es mucho más que una bebida: es una marca global que identifica a la provincia en los cinco continentes. Su presencia en una picada mundialista no solo aporta sabor, sino también identidad.

Dependiendo de los ingredientes elegidos pueden sumarse otras varietales como Cabernet Sauvignon, Bonarda o blends de alta gama. El objetivo es el mismo: acompañar la experiencia social que rodea al fútbol. Porque, al igual que lo que ocurre en la cancha, las mejores jugadas suelen nacer de una buena combinación.

La formación titular del equipo: Malbec (capitán), aceitunas verdes, aceitunas negras, aceite de oliva extra virgen, quesos artesanales, almendras, nueces, alcauciles en conserva, tomates secos, escabeches regionales, salame artesanal y pasta de aceitunas.