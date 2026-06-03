Índice Picada: cuánto cuesta alentar a la Selección argentina con una tabla de fiambres

A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol y de la participación de la Selección argentina , muchos mendocinos ya comienzan a organizar el ritual que acompaña cada partido: juntarse con amigos o familiares alrededor de una buena picada .

Sin embargo, como ocurre con el asado o la pizza, el costo de esta tradición también se convirtió en una variable a tener en cuenta. Un relevamiento realizado por este medio muestra que existen alternativas para todos los bolsillos, desde propuestas económicas hasta tablas gourmet que incluyen productos premium y elaboraciones de autor.

Para quienes prefieren preparar la picada por su cuenta, los supermercados y fiambrerías ofrecen una amplia variedad de productos para combinar según el presupuesto disponible.

Tomando una selección clásica compuesta por queso, salame, jamón cocido, mortadela y salchichón con jamón, una picada casera para dos personas puede rondar entre los $15.000 y los $20.000, dependiendo de las marcas elegidas y las cantidades compradas.

El valor puede incrementarse si se suman productos premium como jamón crudo, quesos estacionados o embutidos artesanales. Sin embargo, muchos consumidores optan por versiones más tradicionales que incluyen aceitunas, maní, papas fritas, pan o grisines, logrando una propuesta abundante sin realizar un gasto excesivo.

Una de las ventajas de preparar la picada en casa es la posibilidad de adaptar los ingredientes a los gustos de cada grupo y controlar mejor el presupuesto, algo que cobra relevancia en reuniones frecuentes como las que suelen organizarse para seguir los partidos de la Selección Argentina.

Las promociones de las fiambrerías de barrio

Las fiambrerías continúan siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan evitar las compras por separado. Actualmente, varias cadenas y comercios barriales ofrecen tablas armadas con fiambres y quesos de primera calidad cuyos precios oscilan entre los $18.000 y los $23.000.

Incluso algunas promociones permiten acceder a dos picadas para compartir por alrededor de $17.000 cada una (en total comen ocho persona), convirtiéndose en una de las alternativas más económicas para acompañar un partido.

Picadas listas para pedir: cuánto cuestan

Otra tendencia que crece cada vez más es la de las picadas preparadas por bares, restaurantes y locales gastronómicos. En estos casos, los precios arrancan en torno a los $22.000 para dos personas y pueden llegar a los $50.000 para cuatro comensales, dependiendo de la calidad, variedad de los productos incluidos y el local donde se compre.

Generalmente incorporan quesos especiales, jamón crudo, embutidos artesanales, panes saborizados, conservas, aceitunas y diferentes acompañamientos.

Las picadas de autor ganan terreno

En los últimos años surgió una nueva categoría: las llamadas picadas de autor. Estas propuestas buscan ir más allá de la tabla tradicional e incluyen empanadas, porciones de pizza, panes artesanales, salsas caseras, dips, escabeches y productos regionales.

Los precios suelen comenzar en los $35.000 y aumentan según la cantidad de personas y la complejidad del menú.

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El ritual para ver a la Selección

Aunque el asado sigue siendo el rey de las reuniones futboleras, la picada aparece como una alternativa más económica, rápida y versátil. Con opciones que van desde los $15.000 hasta los $50.000, la oferta actual permite adaptar el menú a distintos presupuestos sin resignar el ritual de compartir comida mientras rueda la pelota.

Porque si algo quedó claro en Argentina, es que ningún partido importante se disfruta igual sin una mesa llena de fiambres, quesos y amigos alrededor.