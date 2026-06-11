La inteligencia artificial armó el ranking de los 10 mejores equipos del Mundial 2026

Con el mundial 2026 ya en marcha, una inteligencia artificial elaboró un ranking con las diez selecciones que considera más fuertes del torneo. El análisis tuvo en cuenta el presente de cada equipo, la calidad de sus futbolistas y los resultados obtenidos en los últimos años para determinar cuáles son los principales candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

La próxima edición del torneo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y contará con la participación de 48 selecciones, una cifra récord en la historia de la competencia.

De acuerdo con el análisis, este es el ranking de las selecciones más fuertes de cara al Mundial:

La inteligencia artificial ubicó a España en el primer lugar gracias a la combinación de juventud, talento y resultados obtenidos en los últimos años. Francia e Inglaterra completan el podio debido a la profundidad de sus planteles y la calidad de sus futbolistas.

La selección argentina aparece en el cuarto puesto del ranking. El análisis destaca la experiencia acumulada en los últimos años, la presencia de figuras de primer nivel y la solidez demostrada en las principales competiciones internacionales.

España encabeza la lista de favoritos para quedarse con la Copa del Mundo.

A pesar de no ocupar el primer lugar, Argentina continúa siendo considerada una de las grandes candidatas a pelear por el título y buscar una nueva consagración mundialista.

Un mundial con más selecciones

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 equipos, lo que aumentará la cantidad de partidos y permitirá la presencia de más países en la máxima cita del fútbol.

Con este nuevo formato, los especialistas esperan una competencia más extensa y con mayores posibilidades de sorpresas, aunque las principales potencias siguen apareciendo como las favoritas para llegar a las instancias decisivas.