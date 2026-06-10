La inteligencia artificial anticipa quién será el mejor jugador del Mundial 2026

Los algoritmos de inteligencia artificial analizan las probabilidades y posicionan a Kylian Mbappé como el favorito para ser la figura destacada del Mundial.

La inteligencia artificial ya hizo su apuesta sobre quién podría ser el mejor jugador del Mundial 2026.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, los fanáticos ya comenzaron a hacer pronósticos sobre quién levantará la copa y qué futbolistas serán las grandes figuras del torneo. En ese contexto, la inteligencia artificial también hizo su apuesta y señaló quién tiene más chances de quedarse con el premio al mejor jugador de la competencia.

De acuerdo con distintos modelos predictivos y simulaciones estadísticas, el principal candidato es Kylian Mbappé. El delantero francés llega en uno de los mejores momentos de su carrera y cuenta con una experiencia mundialista que pocos jugadores de su generación pueden igualar. Su capacidad goleadora, velocidad y protagonismo en los grandes partidos lo ubican al tope de las predicciones.

Kylian Mbappe Real Madrid La inteligencia artificial ubicó a Kylian Mbappé como el principal candidato a ser la figura del Mundial 2026. EFE Los favoritos del Mundial según la inteligencia artificial Detrás de Mbappé aparece Vinícius Júnior, una de las máximas figuras de Brasil. La inteligencia artificial destaca su desequilibrio individual y el potencial de la selección brasileña para avanzar a las últimas instancias del torneo. Según las proyecciones, si Brasil llega lejos, gran parte de ese éxito pasará por el rendimiento de su estrella.

Por su parte, Lionel Messi continúa figurando entre los principales candidatos pese a sus 39 años. Aunque los algoritmos suelen favorecer a futbolistas más jóvenes por cuestiones físicas, el capitán argentino sigue apareciendo en el Top 5 gracias a su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para marcar diferencias en momentos decisivos.