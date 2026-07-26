Meta AI suma nuevas funciones para ejecutar tareas complejas dentro y fuera de WhatsApp

El asistente digital de la compañía, Meta AI, utiliza el nuevo modelo Muse Spark 1.1 para organizar agendas, investigar en la red y crear presentaciones.

El desarrollo de los asistentes virtuales ingresa en una etapa donde las herramientas no solo responden preguntas, sino que realizan acciones operativas. La compañía tecnológica lanzó una actualización masiva de su plataforma Meta AI, que ahora integra capacidades para trazar planes, conectarse con aplicaciones de correo electrónico y gestionar calendarios de forma autónoma.

La plataforma Meta AI suma funciones avanzadas para coordinar eventos y gestionar tareas cotidianas. Shutterstock Un asistente de inteligencia artificial que planifica y ejecuta La nueva versión del sistema funciona sobre la base del modelo Muse Spark 1.1, un motor diseñado para dar seguimiento a proyectos de principio a fin. Según datos informados por la empresa, el software puede diseñar un plan de entrenamiento físico semanal ajustado a la disponibilidad del usuario o consultar la agenda personal para proponer fechas libres en la organización de eventos. Asimismo, la herramienta busca productos en plataformas de comercio electrónico dentro del presupuesto definido y arma paneles visuales de inspiración.

A diferencia de los comandos tradicionales, la inteligencia artificial emite un resumen diario configurable que detecta superposiciones de horarios y cambios de planes en la agenda. La herramienta también realiza investigaciones profundas mediante la síntesis de artículos académicos y publicaciones públicas en las redes sociales. Con esos datos, el programa elabora informes escritos o presentaciones de diapositivas que el usuario puede corregir en tiempo real durante el proceso de elaboración.

Los avances en inteligencia artificial permiten procesar datos de la red para elaborar presentaciones de diapositivas. Meta Blog Disponibilidad y despliegue en aplicaciones de mensajería Toda la información generada por la plataforma se almacena en una sección unificada para facilitar su consulta posterior. Para los usuarios que buscan mayor confidencialidad, el sistema conserva la opción de activar conversaciones en modo incógnito. Estas adiciones forman parte de un plan orientado a la superinteligencia personal dentro de los servicios digitales de la corporación.