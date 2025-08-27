Paso a paso: ¿Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp?

Esta herramienta de inteligencia artificial puede ser tan útil como contraproducente, por lo que muchos usuarios de WhatsApp prefieren reducir su visibilidad.

Hace ya un tiempo, WhatsApp incorporó Meta AI, una herramienta que funciona a través de inteligencia artificial y que responde consultas y realiza distintas tareas. Si bien esta función puede resultar útil, muchos usuarios desean eliminarlo de sus dispositivos o reducir su uso al mínimo.

En este sentido, muchos usuarios expresan preocupación por la posible vulnerabilidad de su privacidad, a pesar de que Meta AI ofrece cláusulas de seguridad. En paralelo, otras personas consideran que esta función es innecesaria y prefieren la versión básica de la aplicación.

Meta AI se incorporó a WhatsApp en septiembre del 2023. Lo cierto es que esta inteligencia artificial no puede eliminarse en Argentina, a diferencia de otros lugares, como Europa, pero existen maneras para reducir su visibilidad dentro de la plataforma. Este es el paso a paso.