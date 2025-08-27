Paso a paso: ¿Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp?
Esta herramienta de inteligencia artificial puede ser tan útil como contraproducente, por lo que muchos usuarios de WhatsApp prefieren reducir su visibilidad.
Hace ya un tiempo, WhatsApp incorporó Meta AI, una herramienta que funciona a través de inteligencia artificial y que responde consultas y realiza distintas tareas. Si bien esta función puede resultar útil, muchos usuarios desean eliminarlo de sus dispositivos o reducir su uso al mínimo.
En este sentido, muchos usuarios expresan preocupación por la posible vulnerabilidad de su privacidad, a pesar de que Meta AI ofrece cláusulas de seguridad. En paralelo, otras personas consideran que esta función es innecesaria y prefieren la versión básica de la aplicación.
Te Podría Interesar
Lo cierto es que esta inteligencia artificial no puede eliminarse en Argentina, a diferencia de otros lugares, como Europa, pero existen maneras para reducir su visibilidad dentro de la plataforma. Este es el paso a paso.
¿Cómo reducir la visibilidad de Meta AI en WhatsApp?
- Abrir la conversación con Meta AI en Whatsapp.
- Tocar el icono de los tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla (o acceder al menú de chats, según el modelo celular).
- Seleccionar la opción "Eliminar conversación" o "Eliminar chat"
- Confirmar la eliminación de la conversación
- Al seguir estos pasos, el usuario deja de recibir mensajes automáticos de Meta AI y la conversación desaparecerá de la lista de chats. Sin embargo, la herramienta seguirá disponible y se podrá acceder a ella mediante la barra de búsqueda.