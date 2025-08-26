Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y recuperar archivos eliminados

Aunque WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje como otras aplicaciones, existe un mecanismo equivalente que permite a los usuarios recuperar conversaciones eliminadas o liberar espacio en sus dispositivos móviles. Esto sirve para muchos que terminan borrando cosas de sus teléfonos sin darse cuenta del todo.

Si bien la aplicación no tiene la papelera, la copia de seguridad es la que se encarga de devolvernos la esperanza si borramos chats que no debíamos o queremos recuperar alguna foto en alguna oportunidad. También sirve en ocasiones en las que cambiamos de teléfono celular por un equipo nuevo.

WhatsApp no ofrece un repositorio temporal de archivos borrados ; en cambio, el respaldo en la nube (Google Drive en Android o iCloud en iPhone) funciona como una “foto” del historial en un momento determinado.

Sin embargo, si se sobrescribe esa copia, los mensajes y archivos anteriores ya no podrán recuperarse.

Importante: si se desean recuperar videos, es necesario haber activado la opción “Incluir videos” antes de realizar el respaldo.

Seleccionar la opción “Restaurar historial de chats” y, si es necesario, completar una verificación con un código por SMS o llamada.

Para quienes buscan optimizar la capacidad de almacenamiento del dispositivo, WhatsApp permite vaciar chats sin eliminarlos por completo:

Chat individual o grupal : abrir la conversación → Menú (tres puntos o “Más”) → “Vaciar chat” → decidir si también se borran los archivos multimedia desde la galería del dispositivo.

Todos los chats: ir a Ajustes → Chats → Historial de chats → “Vaciar todos los chats” → elegir si se incluyen archivos multimedia y mensajes destacados.

Este procedimiento no elimina a los usuarios ni expulsa de grupos. Solo puede revertirse si existe una copia de seguridad anterior; de lo contrario, al sobrescribir el respaldo se pierde definitivamente el historial.