WhatsApp: cómo ocultar Meta AI y limpiar tu lista de chats en segundos

Meta lanzó su asistente dentro de WhatsApp con la promesa de ayudar en tareas puntuales. Responde preguntas y genera contenido básico. Pero una parte de los usuarios no se siente cómoda. A otros les incomoda verlo en primer plano. La pregunta es concreta: ¿se puede sacar?

En Argentina no existe un botón para removerlo de forma total. Sí hay una salida práctica para reducir su presencia y mantener la experiencia de siempre.

Las razones para apartarlo son variadas. Hay quienes prefieren una app más liviana. Otros desconfían de los resultados del asistente o temen errores. También aparecen dudas sobre el tratamiento de datos. Y muchos solo quieren evitar el toque involuntario del ícono azul, que ocupa espacio en la pantalla principal. Si no pensás usarlo, esconderlo es la opción más sensata. No cambia el resto de tus conversaciones. Y te devuelve una bandeja de entrada más limpia.

El camino es directo y no lleva más de un minuto. Abrí el chat de Meta AI dentro de WhatsApp. Tocá los tres puntos en la esquina superior derecha. Elegí “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirmá la acción. Con eso alcanza para que deje de figurar entre tus conversaciones recientes. Si en algún momento querés volver a probarlo, podés buscar “Meta AI” desde la barra de contactos o iniciar un nuevo hilo desde la lupa. El asistente seguirá disponible en la plataforma. Simplemente, ya no quedará a la vista en tu lista de chats.

En Europa existen configuraciones más estrictas que permiten limitar con mayor profundidad este tipo de funciones. En Argentina, en cambio, no hay un interruptor que lo borre de la app. WhatsApp mantiene a Meta AI como un complemento integrado. Lo que sí está habilitado es la opción de retirarlo de la vista y evitar que interrumpa tu uso cotidiano. Para la mayoría, esa solución alcanza: no molesta, no ocupa espacio en la parte superior y no se activa por error. Si tu objetivo es una experiencia clásica, esta es la mejor alternativa disponible hoy.

Qué dice Meta AI sobre tu privacidad

El propio asistente sostiene que las interacciones son confidenciales. Señala que los mensajes no se comparten con terceros y que cada diálogo se trata por separado. Aclara que no consulta tus otros chats ni ve tus conversaciones con contactos reales. También afirma que no “escucha” al usuario ni accede al micrófono del teléfono. Y que el envío de mensajes se realiza con cifrado, de modo que solo vos y el asistente pueden leer el contenido.

En sus palabras, su meta es brindar ayuda sin invadir la privacidad. De todos modos, conviene revisar siempre los términos de uso y la política de datos de WhatsApp, que pueden actualizarse con el tiempo.

Más allá de lo que afirma la herramienta, el enfoque práctico es clave. Si no necesitás Meta AI, mantenerlo fuera de tu lista de chats reduce roces. Podés fijar arriba las conversaciones importantes para no desplazarte tanto. Evitá abrir el ícono del asistente por curiosidad si no pensás utilizarlo. Actualizá la app con regularidad para acceder a los ajustes más recientes.

Una ayuda que tiene su letra chica

Y, cuando tengas dudas, ingresá a Configuración para controlar permisos, seguridad y chats. Recordá que eliminar la conversación no borra el acceso a la función, pero sí evita que ocupe un lugar permanente en tu pantalla principal.

En síntesis, el asistente de Meta ya forma parte del ecosistema de WhatsApp, con ventajas para quienes lo adoptan y con fricciones para los que no. En Argentina no se lo quita por completo. Lo que sí podés hacer hoy es sacarlo de la vista con un procedimiento breve. Ganás orden. Reducís toques accidentales. Y te quedás con una experiencia más cercana a la que usaste siempre. Si en el futuro cambian las opciones regionales, valdrá la pena volver a chequear los ajustes. Hasta entonces, ocultarlo es la manera más rápida de seguir chateando sin distracciones.