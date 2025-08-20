WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde septiembre de 2025

La aplicación WhatsApp dejará de estar disponible en algunos teléfonos desde las próximas semanas. El motivo.

WhatsApp no estará más en estos celulares.

A partir del 1 de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en numerosos modelos de teléfonos que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos. Esta medida implica que los dispositivos más antiguos perderán acceso a nuevas funciones y quedarán expuestos a fallas de seguridad con el paso del tiempo.

Los usuarios de estos celulares podrán seguir enviando mensajes, fotos y audios, pero sin recibir las últimas actualizaciones. A medida que la aplicación avance en sus mejoras, podrían aparecer errores en el funcionamiento e incluso, en algunos casos, la imposibilidad de abrir la app.

Los trucos para ver mensajes de WhatsApp sin abrir la app (Shutterstock). Los celulares más viejos se quedarán sin WhatsApp. Qué celulares no podrán seguir usando WhatsApp Entre los equipos que perderán compatibilidad se incluyen:

Samsung : Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core y Trend.

Apple : iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (primera generación).

Motorola : Moto G (primera generación), Droid Razr HD y Moto E (primera generación).

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Huawei : Ascend D2.

Sony : Xperia Z, SP, T y V.

HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

Las razones de WhatsApp para tomar la medida La decisión responde a que las versiones más recientes de WhatsApp requieren sistemas operativos modernos y mayor capacidad de hardware. Desde septiembre, la aplicación solo será compatible con dispositivos que tengan al menos Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12 en adelante.