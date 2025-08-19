WhatsApp: si detectás esta falla, Meta te premiará con un millón de dólares
Mientras WhatsApp avanza para seguir siendo de las apps más seguras en el mundo, detectar una falla que vulnere la privacidad podría convertirte en millonario.
Detectar una vulnerabilidad en el sistema de WhatsApp podría valer un millón de dólares. Ese es el premio que ofrece una competencia internacional organizada por la Zero Day Initiative (ZDI) junto a Meta, con el objetivo de reforzar la seguridad de una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo.
El reto se enmarca en el evento Pwn2Own 2025, que se realizará del 21 al 24 de octubre en Cork, Irlanda. En esta edición, Meta participa como coorganizadora, lo que elevó de manera considerable los montos de los premios.
Te Podría Interesar
Qué falla hay que detectar en WhatsApp y por qué
El concurso busca que especialistas en ciberseguridad logren descubrir un ataque de tipo zero-click.
Esta clase de vulnerabilidad es especialmente peligrosa porque permite tomar control de un dispositivo simplemente enviando un mensaje malicioso, sin necesidad de que el usuario lo abra o interactúe con él.
A través de este tipo de fallas, un atacante podría acceder a fotos, conversaciones privadas, micrófonos e incluso cámaras, sin dejar señales visibles.
Por qué preocupa este tipo de ataques
Los llamados zero-click son considerados una de las amenazas más graves en el campo digital.
Su mayor peligro radica en que operan de manera silenciosa: la víctima no percibe ningún indicio de que su dispositivo fue comprometido, lo que facilita el robo de información personal y confidencial.
Claves del certamen de Meta
-
Evento: Pwn2Own 2025, organizado por la ZDI.
Fecha y lugar: del 21 al 24 de octubre en Cork, Irlanda.
Participación de Meta: la empresa se suma como coorganizadora, aportando recursos y aumentando el valor de los premios.
Meta principal: encontrar una vulnerabilidad zero-click en WhatsApp que permita ejecución remota de código.
Recompensa máxima: un millón de dólares.