WhatsApp: si detectás esta falla, Meta te premiará con un millón de dólares

Detectar una vulnerabilidad en el sistema de WhatsApp podría valer un millón de dólares. Ese es el premio que ofrece una competencia internacional organizada por la Zero Day Initiative (ZDI) junto a Meta , con el objetivo de reforzar la seguridad de una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo.

El reto se enmarca en el evento Pwn2Own 2025, que se realizará del 21 al 24 de octubre en Cork, Irlanda. En esta edición, Meta participa como coorganizadora, lo que elevó de manera considerable los montos de los premios.

El concurso busca que especialistas en ciberseguridad logren descubrir un ataque de tipo zero-click.

Esta clase de vulnerabilidad es especialmente peligrosa porque permite tomar control de un dispositivo simplemente enviando un mensaje malicioso, sin necesidad de que el usuario lo abra o interactúe con él.

A través de este tipo de fallas, un atacante podría acceder a fotos, conversaciones privadas, micrófonos e incluso cámaras, sin dejar señales visibles.

Descubrí cómo proteger tus chats de WhatsApp Web con una contraseña. Foto: Archivo WhatsApp y un premio millonario para detectar una falla.

Por qué preocupa este tipo de ataques

Los llamados zero-click son considerados una de las amenazas más graves en el campo digital.

Su mayor peligro radica en que operan de manera silenciosa: la víctima no percibe ningún indicio de que su dispositivo fue comprometido, lo que facilita el robo de información personal y confidencial.

Claves del certamen de Meta