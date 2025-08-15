WhatsApp quiere competirle a otras dos aplicaciones con una nueva actualización

WhatsApp lanzó recientemente una nueva función que permite programar llamadas y videollamadas grupales , acercándose así a herramientas de comunicación más profesionales como Meet y Zoom. Esta actualización facilita la organización de encuentros virtuales, tanto informales como laborales, al ofrecer mayor flexibilidad y planificación.

Si sos de los que les gusta mantener estos encuentros a través de la plataforma y que organiza videollamadas o llamadas en grupo para poder coordinar una juntada con amigos o una reunión del trabajo, esta nueva herramienta será fundamental ya que se podrá coordinar de forma más simple en tu agenda.

Para usar esta función, los usuarios deben ir a la sección de llamadas de la aplicación, tocar el ícono de “+” y seleccionar la opción de agendar una comunicación.

Allí, pueden establecer la fecha, la hora, el tipo de llamada (con o sin video) y asignar un nombre descriptivo a la reunión.

Una vez configurados estos detalles, WhatsApp genera un enlace que puede compartirse fácilmente con los participantes. Estos pueden o no ser contactos tuyos y figurará el nombre de quienes se quieran unir a dicha llamada.

Además de la programación de llamadas, WhatsApp sumó funciones como “levantar la mano”, que permite a los participantes solicitar el turno para hablar durante las llamadas grupales. Esta herramienta mejora la dinámica de las conversaciones con múltiples asistentes y se asemeja a características de otras aplicaciones de videollamadas.

Otra novedad es la inclusión de reacciones en tiempo real, como el pulgar arriba, que permiten a los usuarios expresar acuerdo o apoyo sin interrumpir el flujo de la conversación. Estas reacciones están disponibles en la versión móvil y se implementarán próximamente en la versión de escritorio.

videollamadas whatsapp.jpg Las videollamadas por WhatsApp serán cada vez más accesibles y prácticas. Fuente: as01.epimg.ne

Cuándo se sumarán las nuevas funciones a los teléfonos con WhatsApp

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, anunció que estas funciones se activarán de forma progresiva en dispositivos Android e iOS.

Próximamente también estarán disponibles en la versión de escritorio, ampliando las opciones para quienes prefieren utilizar la aplicación desde una computadora.

Con estas actualizaciones, WhatsApp se posiciona como una herramienta más versátil y profesional, adaptándose a las necesidades de los usuarios que buscan coordinar actividades a distancia o realizar reuniones de trabajo sin necesidad de recurrir a otras plataformas.