WhatsApp confirmó la llegada de la actualización más divertida que tendrá la app

La aplicación de mensajería instantánea utilizada en todo el mundo ha sumado dinamismo y diversión a sus conversaciones con el lanzamiento de una nueva actualización . WhatsApp busca que desde ahora puedas comunicarte usando emojis animados en cada chat con tu familia, amigos o pareja.

Luego del éxito de los stickers fijos y animados, ahora WhatsApp busca lanzar una primera tanda de siete emojis animados para usar en los chats . La incorporación busca intensificar la expresividad digital sin complicar el uso de la aplicación de mensajería.

La nueva modalidad utiliza la biblioteca Lottie para ofrecer animaciones de alta calidad con archivos ligeros, lo que garantiza fluidez sin consumir recursos excesivos del dispositivo.

• Carcajada con lágrimas

• Llanto fuerte

• Llanto suave

• Cara con la boca abierta (sorprendido)

• Corazón rojo

• Fuego

La herramienta que les da la movilidad a estos emoticones se activará únicamente cuando éstos se envíen como mensajes independientes, sin un texto adicional y no compartan mensaje con otros emojis. Es decir, si querés enviar un llanto fuerte con movimiento, solamente deberás mandar un mensaje que contenga ese emoji únicamente.

Luego de brindarnos miles de herramientas para comunicar nuestro estado de ánimo, ya sea triste, de diversión o de enamorados, ahora WhatsApp implementará esta novedad de forma nativa.

Esto quiere decir que si la aplicación está actualizada a la última versión, ya podrás disfrutar de los emojis animados sin necesidad de instalarla nuevamente ni de descargar extensiones de la app.