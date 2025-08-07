WhatsApp: el paso a paso para ponerle contraseña a tus chats privados

La aplicación WhatsApp concretó avances respecto de la privacidad en las conversaciones. Cómo ponerle un código secreto a tus chats más íntimos.

WhatsApp incorporó una nueva función de seguridad que permite ocultar conversaciones mediante un código secreto, disponible en dispositivos Android, iPhone y también en la versión web o de escritorio. Se trata de una herramienta que permite blindar los mensajes más importantes de tu teléfono celular.

Esta herramienta, llamada “chats restringidos”, ofrece un nivel de privacidad superior al archivar mensajes: ahora es necesario autenticarse para acceder a esos chats, ya sea mediante huella digital, Face ID o un código personalizado.

Cómo activar esta función en tu WhatsApp Para activar la función, hay que ingresar a los Ajustes de WhatsApp, luego a Privacidad y habilitar “Restringir chat”. Una vez activada, el usuario puede marcar cualquier conversación individual o grupal para trasladarla a una carpeta protegida.

Al restringir un chat, su contenido desaparece de la lista principal y las notificaciones dejan de mostrar el nombre del contacto; en su lugar, se verá un mensaje genérico como “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

adolescentes con celulares WhatsApp permite blindar tus conversaciones. Imagen IA El acceso a los chats restringidos se realiza desde la parte inferior de la lista de conversaciones, aunque si la carpeta está oculta, solo puede revelarse al ingresar el código secreto en la barra de búsqueda de la aplicación. Esta protección se mantiene activa tanto en la versión móvil como en WhatsApp Web o escritorio, garantizando privacidad en todos los dispositivos sincronizados.