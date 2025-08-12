La gran actualización de WhatsApp para los que aman subir estados

En las últimas horas, WhatsApp envió una notificación a todos los usuarios comentando sobre la nueva herramienta que tiene a disposición la aplicación de mensajería instantánea. Se trata de una función que servirá y mucho para aquellos que aman subir estados.

Todos tenemos un familiar, amigo, conocido o compañero de trabajo que vive pura y exclusivamente publicando cualquier tipo de contenido en los estados de WhatsApp. Si no lo tenés, probablemente seas vos. Esta actualización de la app está pensada solamente para ellos.

En concreto, desde este martes WhatsApp sumó una función que ya tiene Instagram y que dejaba a la app un tanto "desactualizada" a la hora de compartir fotos o videos en la sección de los estados.

Lo cierto es que ahora las fotos que se compartan por esa vía podrán ser acompañadas de un sticker de foto.

No es para nada complicado entender esta nueva función que suma WhatsApp para sus estados.

Desde ahora, cada foto que tengamos en nuestra galería podrá ser sumada a nuestros estados de forma automática. En primer lugar deberíamos elegir la foto principal de nuestro estado y desde ahora se sumará la nueva herramienta que aparece como para sumar un sticker a nuestra imagen principal.

Esta función ya la tiene Instagram hace tiempo y sirve para diseñar mucho mejor y de forma más delicada cada historia que se sube a esa aplicación. Sin embargo, META no quería que WhatsApp se quedara atrás en este sentido.

Esto no tendrá límites ya que se podrán usar las imágenes que desee el usuario y de la forma en la que más te guste: rectangular, circular o en forma de corazón.

"Comparte más recuerdos con stickers de fotos en el estado. Comparte todas tus fotos favoritas y añadeles stickers de fotos. ¡Ya no tendrás que volver a elegir!", comentó META de forma oficial al dar a conocer esta novedad.