Por qué es recomendable eliminar viejos contactos de WhatsApp

Los especialistas recomiendan borrar aquellos usuarios agendados con los que ya no tengamos contacto a través de Whatsapp: los motivos.

WhatsApp se ha convertido en el canal de comunicación a través de mensajería instantánea más elegido en todo el mundo. Con más de dos mil millones de usuarios, la plataforma está cada vez más consolidada dentro de las aplicaciones escogidas para la misma finalidad.

En este sentido, muchas veces, contamos con una extensa lista de contactos con los que quizá ya no se tiene conexión o, simplemente ya no necesitamos establecer comunicación. Si bien puede parecer un detalle menor, mantener contactos viejos puede generar riesgos y problemas en la aplicación.

whatsapp-1789194_1280 (1).jpg Por qué eliminar contactos viejos de WhatsApp. ¿Por qué deberías eliminar contactos viejos de WhatsApp? Uno de los principales motivos tiene que ver con la privacidad, ya que muchas veces, personas con las que ya no tenés relación pueden seguir viendo tu foto de perfil, estado o última conexión sin que lo sepas. Esto puede resultar contraproducente e incluso representar algún riesgo. En este sentido, estas son algunas de las razones para borrar contactos innecesarios.