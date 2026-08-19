WhatsApp prueba una nueva función para las encuestas en grupos

WhatsApp prueba una nueva función para las encuestas grupales que busca hacer más participativas las decisiones dentro de los chats.

WhatsApp continúa sumando cambios para mejorar la experiencia de los usuarios y ahora trabaja en una nueva función para las encuestas en chats grupales. La herramienta permitirá que quienes participan de un grupo puedan sumar nuevas opciones a una encuesta, aunque será el creador quien decida si habilita o no esta posibilidad.

WhatsApp prepara un cambio para las encuestas La nueva función fue detectada en la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.33.1. Según WABetaInfo, la aplicación está desarrollando una opción que aparecerá al momento de crear una encuesta y permitirá determinar si otros integrantes del grupo pueden agregar sus propias respuestas.

De esta manera, el creador de la encuesta tendrá un mayor control sobre la herramienta. Si activa la opción, los demás miembros podrán incorporar nuevas alternativas una vez que la encuesta haya sido compartida. En cambio, si decide no habilitarla, la encuesta funcionará como hasta ahora y solo contará con las opciones agregadas originalmente.

La herramienta busca hacer más participativas las decisiones dentro de los grupos. Foto: Archivo Una función pensada para los grupos Con esta modificación, las encuestas podrían convertirse en una herramienta más participativa, ya que no dependerían únicamente de las opciones que propone una persona. En grupos numerosos, permitir que los demás integrantes agreguen alternativas puede ayudar a conocer mejor las preferencias de todos.