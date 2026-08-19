Cómo liberar espacio en WhatsApp: el ajuste que limpia la "papelera" para que funcione más rápido

Los videos que llegan por grupos, las fotos repetidas y los documentos olvidados pueden convertir a WhatsApp en una de las aplicaciones que más almacenamiento consume. Cuando el teléfono se queda con poco margen, aparecen alertas, fallan las descargas y algunas tareas cotidianas pueden volverse más lentas.

La solución no está en buscar una papelera escondida: WhatsApp no ofrece una carpeta de reciclaje en la que los elementos borrados esperen antes de desaparecer. Lo que sí incluye es un gestor que ordena el contenido por conversación y facilita localizar los archivos de mayor tamaño. No se trata de elementos ya eliminados, sino de material que continúa guardado y que el usuario puede revisar antes de borrarlo. Además, Meta amplió esta función en marzo de 2026 para permitir la eliminación de archivos pesados desde el interior de un chat, sin sacrificar todo el historial. La novedad fue anunciada como un despliegue gradual, por lo que conviene usar una versión actualizada de la aplicación, según el comunicado oficial de Meta.

Cómo encontrar los archivos que más ocupan El camino general comienza en WhatsApp y no en el explorador de archivos del sistema. En Android, hay que tocar el menú de tres puntos; en iPhone, se ingresa desde Configuración. Luego se abre “Almacenamiento y datos” y “Administrar almacenamiento”. Allí aparece el espacio utilizado por la aplicación, junto con las conversaciones que más pesan.

Archivo MDZ Según la versión, también pueden mostrarse categorías para encontrar elementos grandes o compartidos muchas veces. El usuario puede entrar en cada chat, revisar fotos, videos y documentos, seleccionar lo prescindible y tocar el ícono de eliminar. Empezar por clips largos o archivos voluminosos permite recuperar espacio con menos decisiones.

La mejora que permite limpiar sin perder los mensajes La actualización más reciente suma un atajo útil: al abrir una conversación, tocar el nombre del contacto o del grupo y elegir “Administrar almacenamiento”, es posible revisar sus archivos sin abandonar el chat. Meta también incorporó la opción de conservar los mensajes cuando se limpia una conversación y borrar solamente el contenido multimedia. Los nombres y la ubicación exacta de estas opciones pueden cambiar levemente según el sistema, el idioma o la versión instalada. El borrado debe confirmarse y no funciona como una papelera temporal, de modo que conviene abrir los elementos seleccionados y guardar fuera de WhatsApp cualquier material importante.