Qué pasa si WhatsApp Web no abre en la PC y cómo solucionarlo

WhatsApp Web puede presentar fallas al intentar abrirlo desde una computadora, incluso cuando la conexión a internet parece funcionar con normalidad. Una pantalla en blanco, una carga que nunca termina o la imposibilidad de acceder a las conversaciones pueden estar relacionadas con el navegador, los datos almacenados o una desincronización entre el celular y la PC.

Antes de pensar que existe un problema con la cuenta o que se trata de una caída general del servicio, hay una serie de procedimientos sencillos que pueden ayudar a recuperar el acceso.

La caché almacena archivos temporales de las páginas web para acelerar su funcionamiento. Sin embargo, cuando estos datos quedan desactualizados pueden generar errores al cargar determinados sitios.

Para intentar solucionarlo, hay que ingresar a la configuración del navegador y buscar las opciones relacionadas con Privacidad, Seguridad o Historial . Allí se puede seleccionar la función para eliminar la caché y las cookies.

Una vez realizado el procedimiento, es recomendable cerrar completamente el navegador, volver a abrirlo e ingresar nuevamente a WhatsApp Web.

Cerrar la sesión en WhatsApp y volver a vincular el celular

Otra alternativa consiste en cerrar la sesión de WhatsApp Web y establecer nuevamente la conexión con el teléfono.

Una desincronización entre ambos dispositivos puede impedir que las conversaciones se carguen correctamente o que la sesión se mantenga activa. En ese caso, cerrar la sesión permite generar nuevamente el vínculo.

Después de ingresar otra vez a WhatsApp Web, el usuario deberá escanear con el celular el código QR que aparece en la pantalla para completar la vinculación.

También es conveniente verificar que la aplicación de WhatsApp instalada en el teléfono esté actualizada. Una versión antigua puede generar incompatibilidades con la plataforma web.

El problema también puede estar relacionado con el navegador utilizado. WhatsApp Web puede utilizarse desde diferentes navegadores compatibles, entre ellos Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari. Si la página no funciona correctamente en uno de ellos, una prueba rápida consiste en abrirla desde otro navegador.

Por eso, otra opción es abrir WhatsApp Web en una ventana privada o de incógnito o desactivar temporalmente las extensiones para comprobar si alguna de ellas está provocando el inconveniente.

Qué hacer si WhatsApp Web sigue sin funcionar

Si después de realizar todas estas comprobaciones el servicio continúa sin abrir, el inconveniente podría estar relacionado con una falla temporal de WhatsApp o una actualización reciente de la plataforma.

En ese caso, una alternativa es esperar unos minutos y volver a intentarlo. También es recomendable mantener actualizado tanto el navegador como la aplicación de WhatsApp.