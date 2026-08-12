WhatsApp: cómo activar la verificación en dos pasos para mantener tu cuenta segura

Mantener tu cuenta de WhatsApp protegida es crucial; la verificación en dos pasos te permite establecer un PIN único para evitar accesos no autorizados.

El paso a paso para configurar el PIN de seguridad y blindar tu cuenta de WhatsApp.Foto: thesun.co.uk

En un contexto donde las estafas virtuales crecen, mantener la seguridad de aplicaciones como WhatsApp resulta fundamental. La aplicación cuenta con una herramienta efectiva para blindar conversaciones y evitar accesos no autorizados: la verificación en dos pasos.

Cómo funciona esta capa de seguridad A diferencia del código de registro de 6 dígitos que llega por SMS o llamada al instalar la aplicación, el PIN de la verificación en dos pasos es una clave personal y privada que el usuario crea. Una vez activa la función, la plataforma solicitará este código cada vez que se intente vincular la cuenta en un teléfono nuevo.

Para facilitar el proceso y evitar bloqueos por olvido, el sistema permite asociar una dirección de correo electrónico. Este e-mail de respaldo es fundamental, ya que a través de él se enviará el enlace para restablecer el PIN en caso de no recordarlo.