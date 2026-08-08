El motivo por el que Chacho Coudet se enojó con los periodistas y su fuerte descargo: "Hay que tener códigos"

Chacho Coudet se refirió a la publicación que se viralizó desde su teléfono personal, en la que había cuestionado las críticas y defendido a sus jugadores.

Chacho Coudet no le encuentra la vuelta a su River, pero se aferra a su cargo.

Eduardo Coudet habló después de la derrota de River ante Tigre y uno de los temas centrales fue el mensaje que se viralizó desde su cuenta personal de WhatsApp, en el que había salido al cruce de las críticas y respaldado a los futbolistas que llegaron durante el último mercado de pases.

El entrenador fue contundente al referirse a la difusión de esa publicación: “Me parece una falta de respeto: hay que tener códigos. Fue sacado de mi teléfono personal. No tengo redes, no me expreso nunca, lo que diga o no será para mis amigos o mi entorno. Si quiero comunicar, lo hago acá”, explicó Coudet, quien reconoció que la situación modificó su manera de manejarse puertas adentro: “Ahora lamentablemente tengo que empezar a tomar distancia, siempre pagan todos por algún irresponsable”.

La fuerte respuesta de Coudet tras el mensaje que se viralizó desde su WhatsApp X @SC_ESPN En aquel mensaje, el entrenador había respaldado el esfuerzo realizado por el club para reforzar el plantel y volvió a hacerlo durante la conferencia. "El club trabajó mucho, hemos trabajado mucho. Se hizo un gran esfuerzo. Los jugadores vienen por lo grande que es River y su historia, pero se trabajó mucho para llegar a estos jugadores”, sostuvo.

La llegada de Thiago Almada, junto con las incorporaciones de Ángel Correa, Nicolás Otamendi y otros refuerzos, generó una enorme expectativa en Núñez. Sin embargo, River atraviesa un pésimo comienzo del Clausura y acumula seis derrotas consecutivas en torneos de AFA. Coudet sabe que el margen es cada vez menor, aunque aseguró que mantiene la confianza para revertirlo.