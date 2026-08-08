El motivo por el que Chacho Coudet se enojó con los periodistas y su fuerte descargo: "Hay que tener códigos"
Chacho Coudet se refirió a la publicación que se viralizó desde su teléfono personal, en la que había cuestionado las críticas y defendido a sus jugadores.
Eduardo Coudet habló después de la derrota de River ante Tigre y uno de los temas centrales fue el mensaje que se viralizó desde su cuenta personal de WhatsApp, en el que había salido al cruce de las críticas y respaldado a los futbolistas que llegaron durante el último mercado de pases.
El entrenador fue contundente al referirse a la difusión de esa publicación: “Me parece una falta de respeto: hay que tener códigos. Fue sacado de mi teléfono personal. No tengo redes, no me expreso nunca, lo que diga o no será para mis amigos o mi entorno. Si quiero comunicar, lo hago acá”, explicó Coudet, quien reconoció que la situación modificó su manera de manejarse puertas adentro: “Ahora lamentablemente tengo que empezar a tomar distancia, siempre pagan todos por algún irresponsable”.
La fuerte respuesta de Coudet tras el mensaje que se viralizó desde su WhatsApp
En aquel mensaje, el entrenador había respaldado el esfuerzo realizado por el club para reforzar el plantel y volvió a hacerlo durante la conferencia. "El club trabajó mucho, hemos trabajado mucho. Se hizo un gran esfuerzo. Los jugadores vienen por lo grande que es River y su historia, pero se trabajó mucho para llegar a estos jugadores”, sostuvo.
La llegada de Thiago Almada, junto con las incorporaciones de Ángel Correa, Nicolás Otamendi y otros refuerzos, generó una enorme expectativa en Núñez. Sin embargo, River atraviesa un pésimo comienzo del Clausura y acumula seis derrotas consecutivas en torneos de AFA. Coudet sabe que el margen es cada vez menor, aunque aseguró que mantiene la confianza para revertirlo.
“No es solo plazos, es entender el lugar en el que estás. Vuelvo a decir, estoy bien, estoy convencido, veo a los jugadores convencidos. Pero es River. Los plazos son el día a día, hay que contagiar, seguir viendo lo que veo hoy, pero mejorando y ganando”, afirmó.
En lo que refiere estrictamente al partido, Coudet se quejó por el penal que Andrés Gariano no cobró sobre Ángel Correa sobre el final del primer tiempo. “No entiendo por qué no se cobró penal y ni siquiera si es revisable”, declaró sobre la jugada en la que Nahuel Banegas se llevó puesto al exjugador de Atlético Madrid.