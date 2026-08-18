WhatsApp prepara una nueva función para personalizar las reacciones con emojis

WhatsApp prepara una nueva función que busca darle mayor libertad a los usuarios a la hora de reaccionar a los mensajes. La aplicación de Meta está probando una herramienta que permitirá personalizar los emojis que aparecen entre las opciones rápidas de reacción.

La novedad fue detectada en una versión beta para iOS y forma parte de una serie de cambios que la compañía viene desarrollando para mejorar la experiencia de uso del mensajero. Según informó TN, el hallazgo fue realizado por el sitio especializado WABetaInfo.

Desde que WhatsApp incorporó las reacciones, los usuarios cuentan con un conjunto reducido de emojis que aparece al mantener presionado un mensaje.

Más adelante, WhatsApp incorporó el signo “+”, que permite acceder a la biblioteca completa de emojis y seleccionar otras expresiones.

La nueva función apunta a dar un paso más: en lugar de limitarse a las alternativas predeterminadas, los usuarios podrían reemplazar algunos de esos emojis por otros de su preferencia.

Cómo funcionaría

El mecanismo mantendría la forma habitual de reaccionar a un mensaje. El usuario deberá realizar una presión prolongada sobre el mensaje para desplegar las opciones disponibles.

La diferencia estará en la posibilidad de configurar previamente cuáles serán los emojis que aparecerán como accesos rápidos. De esta manera, cada persona podría adaptar las reacciones a las expresiones que utiliza con mayor frecuencia.

Por ejemplo, alguien que suele utilizar una determinada expresión de celebración, tristeza o afecto podría incorporarla entre las alternativas visibles sin necesidad de abrir cada vez el listado completo de emojis.

La característica fue encontrada en una versión beta para iOS, el sistema operativo de los iPhone. Como ocurre habitualmente con este tipo de desarrollos, primero atraviesa una etapa de pruebas antes de que Meta decida si la incorpora definitivamente a la versión estable de la aplicación.

Además, existe una particularidad: de acuerdo con la información publicada por TN a partir del reporte de WABetaInfo, la función podría estar vinculada a WhatsApp Plus, por lo que todavía no está confirmado que vaya a llegar de la misma manera a todos los usuarios.

Por ahora, quienes utilizan WhatsApp deberán esperar a que finalice la etapa de pruebas. Meta todavía no confirmó una fecha oficial para el lanzamiento general de las nuevas reacciones con emojis personalizables.