WhatsApp y una nueva alerta contra estafas: detectará mensajes sospechosos antes de que respondas

WhatsApp comenzó a probar una nueva función de seguridad que busca detectar posibles estafas antes de que los usuarios respondan a un mensaje. La herramienta, denominada Scam Alert, utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar determinadas conversaciones y advertir cuando encuentra señales asociadas a intentos de fraude.

La función todavía se encuentra en una fase beta y está disponible para un grupo limitado de usuarios . Su objetivo es sumar una nueva barrera de protección frente a una modalidad de ciberdelito cada vez más frecuente: mensajes enviados desde números desconocidos para establecer contacto con una persona y, posteriormente, obtener dinero, información personal o códigos de seguridad.

El sistema está pensado principalmente para analizar mensajes provenientes de números que no están guardados en la agenda de contactos. La inteligencia artificial estudia la estructura de la conversación y determinadas características del lenguaje para detectar patrones que podrían corresponder a una estafa conocida.

Si el sistema identifica suficientes señales de riesgo, WhatsApp puede mostrar una advertencia dentro del chat. De esta manera, el usuario recibe el aviso antes de continuar con la conversación, hacer clic en un enlace, compartir información o seguir las instrucciones de la persona que escribió.

La alerta será visible únicamente para quien recibe el mensaje, por lo que el remitente no será notificado de que su conversación fue marcada como sospechosa. Entre las opciones disponibles se encuentran bloquear al contacto, reportar el mensaje, ignorar la advertencia o indicar que la conversación es confiable.

La inteligencia artificial funcionará dentro del celular

Uno de los aspectos más importantes de la nueva herramienta está relacionado con la privacidad.

Según la información difundida sobre la función, el análisis se realiza directamente en el dispositivo mediante un modelo de aprendizaje automático, sin necesidad de enviar el contenido de esas conversaciones a los servidores de Meta. Esto permite que Scam Alert pueda trabajar como una herramienta de prevención sin modificar el sistema de cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

El modelo analiza señales relacionadas con la forma en que se desarrolla una conversación y con determinados patrones lingüísticos. Cuando encuentra indicios suficientes, genera la advertencia para que el usuario pueda evaluar la situación antes de continuar.

La herramienta apunta especialmente a los primeros pasos de aquellas estafas que comienzan con un mensaje aparentemente inofensivo de un desconocido.

Los delincuentes suelen intentar generar confianza para luego solicitar dinero, datos personales, información bancaria o códigos de verificación. También pueden intentar dirigir a la víctima hacia enlaces fraudulentos o páginas diseñadas para robar credenciales.

Por eso, el objetivo de Scam Alert no es solamente detectar un enlace peligroso, sino identificar señales de riesgo dentro del contexto de la conversación.

Por el momento, Scam Alert no está disponible de manera general para todos los usuarios de WhatsApp. La compañía deberá evaluar durante la etapa de pruebas si el sistema logra detectar suficientes intentos de fraude sin generar una cantidad excesiva de falsas alarmas.