Cómo limpiar la cortina del baño y eliminar el moho por completo

Mantener el baño ventilado y la cortina extendida tras su uso son hábitos clave para prevenir la reaparición del moho y asegurar un ambiente saludable.

Con estos trucos de limpieza la cortina del baño quedará impecable. Foto: Shutterstock

Una de las tareas que suele pasar desapercibida en la rutina general del baño es la limpieza de la cortina. Esto poco a poco va trayendo sus consecuencias: con el tiempo, la tela o el plástico comienzan a verse con manchas negras muy poco estéticas debido al moho que se adueña de ellas, sobre todo en la parte inferior.

Este moho es un tipo de hongo que crece en ambientes con poca luz, cálidos y con mucha humedad. La falta de ventilación en el baño, los residuos de jabón y el agua constante crean el entorno ideal para que se desarrolle.

El problema es que no se trata solo de un aspecto visual indeseado: sus esporas también pueden causar problemas de salud, afectando a personas con alergias, complicaciones respiratorias o irritación en los ojos y la piel.

Paso a paso: cómo quitarlo de las cortinas Para eliminar el moho, la solución clásica es infalible: la clave está en usar agua con vinagre.

Mezclá los ingredientes: combiná tres partes de agua por una de vinagre blanco y agregá un chorro de detergente.

Dejá actuar: dejá reposar la cortina sumergida en la mezcla durante media hora.

Refregá y enjuagá: pasale una esponja suave para desprender el hongo y enjuagá con abundante agua. Esta simple rutina le devuelve el color original a las cortinas y las deja impecables.