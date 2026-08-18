Plantas colgantes: cuáles son las 3 que no pueden faltar en casa

Incorporar plantas colgantes en casa es una tendencia en jardinería; el Rosario, la Cadena de corazones y el Potus destacan por su belleza.

Entre las plantas más vistosas que podemos elegir para el hogar no solo se encuentran aquellas de hojas grandes, como la Monstera o la oreja de elefante. También existen opciones con hojas pequeñas y ramas que caen, como las plantas colgantes, que permiten decorar los distintos espacios de una manera diferente y muy llamativa.

Estas plantas no solo se pueden poner dentro de casa, en repisas, estantes o techos, sino que también son muy resistentes para colocar en el exterior. A continuación, te nombramos tres opciones que no pueden faltar si sos amante de la jardinería.

Rosario o bolitas de trigo (Senecio rowleyanus) Una de las suculentas colgantes que se roba todas las miradas es la llamada Rosario. Originaria del sur de África, se destaca por sus pequeñas bolitas verdes que almacenan agua en su interior y sus largos tallos que caen en forma de cascada. Esta planta llama la atención especialmente en balcones o en interiores muy luminosos. Necesita mucha claridad, pero sin sol directo fuerte, y un riego moderado, como toda suculenta.

Ideal para interiores luminosos. Foto: Hola Cadena de corazones (Ceropegia woodii) Otra de las plantas colgantes originarias de África que se roba todas las miradas es la cadena de corazones. Esta especie se adapta tanto a interiores como a exteriores y se caracteriza no solo por la peculiar forma de sus hojas, sino también por requerir cuidados mínimos. Además, no solo se destaca como planta colgante: muchas veces también se utiliza como cobertura de suelo o para tapizar paredes.

Plantas que se destacan por su bajo mantenimiento. Foto: Freepik Potus (Epipremnum aureum) Una infaltable es el potus, una planta colgante que se reproduce fácilmente y decora cualquier rincón o estante, tanto en el interior como en el exterior. Con sus hojas y variadas tonalidades de verdes, destaca por su enorme resistencia y adaptabilidad a distintos niveles de luz. Además, se puede cultivar tanto en tierra como en agua.