Qué hacer cuándo las plantas tienen hojas caídas por la mañana

Encontrar las plantas con las hojas caídas por la mañana suele desencadenar un reflejo automático en la mayoría de los aficionados a la jardinería : agarrar la regadera. Sin embargo, este gesto puede convertirse en una trampa fatal.

El marchitamiento o cambio de postura en el follaje no siempre es un pedido desesperado de agua, y actuar a ciegas incrementa el riesgo de pudrir el sistema radicular.

Antes de verter agua de más, los especialistas aconsejan realizar un diagnóstico básico para interpretar qué le ocurre realmente al ejemplar.

En primer lugar, se aconseja introducir un dedo a unos centímetros en la tierra. Si la mezcla se siente seca al tacto, efectivamente requiere riego, si permanece húmeda, lo correcto es esperar y monitorear.

Si el sustrato no se seca y las hojas siguen flácidas, es probable que las raíces sufran exceso de agua o ahogamiento, impidiéndoles absorber nutrientes con normalidad.

Asimismo, un cambio drástico de iluminación o un rincón demasiado oscuro deteriora progresivamente el vigor del follaje.

La proximidad a ventanas frías, corrientes de aire, estufas o aires acondicionados genera estrés ambiental en especies sensibles. Se recomienda también observar si existen manchas, bordes amarillos, textura blanda o presencia de plagas. Cada detalle cuenta una historia sobre el estado interno de la planta.

Factor biológico

El aspecto más importante a considerar es que muchas especies experimentan variaciones fisiológicas en la orientación de sus hojas según la hora del día, un proceso natural conocido como nictinastia, o responden a cambios de luz y temperatura sin que esto implique una enfermedad.

Por ello, la recomendación fundamental de los expertos es no emitir un diagnóstico apresurado por una simple observación matutina y evaluar la evolución de la planta a lo largo de la jornada.