Feng Shui: las plantas que rompen con la mala racha y dónde colocarlas

El cambio de energías en casa empieza con las plantas indicadas. Tener ciertas especies dentro de casa ayuda a transformar el ambiente cotidiano de manera inmediata.

La menta renueva la vibración en los espacios cerrados . Resulta ideal ubicarla en la cocina o cerca de las ventanas para aprovechar su aroma intenso. Para potenciar su efecto, conviene mantener sus hojas limpias y recibir luz directa cada mañana.

La albahaca funciona como un escudo natural contra las sensaciones de cansancio en las habitaciones. El lugar perfecto para colocar esta especie es cerca de la entrada principal de la vivienda. Regarla de forma regular estimula su crecimiento y activa sus propiedades purificadoras de forma continua.

La dracaena ayuda a equilibrar el clima interno en sectores con mucho movimiento de personas. Se recomienda situarla en el salón principal o en salas de estar con buena iluminación indirecta. Limpiar el polvo de sus ramas largas permite que la planta absorba las cargas pesadas del entorno.

La lavanda aporta una sensación de calma profunda que favorece el descanso al terminar el día. Su sitio ideal es el dormitorio, sobre mesas de noche o cerca del área de descanso. Para aumentar su poder relajante, es útil podar las flores secas con frecuencia durante la temporada.

El romero actúa como un dinamizador del ambiente y estimula la claridad mental en el trabajo cotidiano. Queda muy bien en escritorios, espacios de estudio o zonas donde se toman decisiones importantes. Exponer la maceta al sol directo por varias horas asegura que mantenga su fuerza natural intacta.

La lengua de suegra es famosa por su resistencia y por filtrar las toxinas presentes en el aire. Conviene ponerla en pasillos o rincones oscuros donde otras plantas no se desarrollan bien. Basta con regarla moderadamente para que mantenga su capacidad de armonizar la casa todos los días.