No es el árbol de jade: la planta que simboliza crecimiento económico

Aunque el árbol de jade suele llevarse toda la atención cuando se busca atraer la prosperidad al hogar, la Pachira aquatica, mundialmente conocida como el "árbol del dinero", es una de las plantas más poderosas y valoradas dentro del Feng Shu i.

La popularidad de esta especie no solo responde a su resistencia en interiores, sino a la fuerte carga simbólica de su singular estructura.

Su tronco trenzado es su rasgo más icónico y cotizado. Para las filosofías orientales este entrelazado actúa como un amuleto que "atrapa" y conserva la buena fortuna, impidiendo que la energía positiva se escape del ambiente.

Mientras que su follaje, que crece agrupado en varios folíolos, se interpreta como un imán para atraer oportunidades financieras.

El desarrollo rápido y ascendente de sus ramas representa el avance profesional , la expansión de los proyectos y la estabilidad económica.

Ubicación estratégica

Para potenciar su simbolismo, los espacios ideales para la planta son aquellos vinculados a la actividad económica o social: el living, un escritorio de trabajo, una oficina o la recepción de un local comercial.

La planta que atrae la buena fortuna. Fuente. Shutterstock.

No obstante, el lugar elegido debe respetar estrictamente sus requerimientos ambientales: necesita abundante luz natural indirecta y estar completamente alejada de corrientes de aire, estufas o salidas de aire acondicionado.

Hay que recordar que el exceso de humedad es su principal enemigo. La regla de oro es esperar a que la capa superior de la tierra esté completamente seca al tacto antes de volver a regar.

La maceta debe contar con orificios amplios en la base para evitar cualquier tipo de encharcamiento que pudra sus raíces.