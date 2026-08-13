Qué son los gatos esmoquin y cuáles son sus características

Los gatos esmoquin, reconocibles por su distintivo pelaje negro y blanco, no corresponden a una raza específica sino a un patrón genético.

Entre los gatos podemos encontrar una gran variedad de patrones y colores. Uno de los más comunes de ver es el llamado gato esmoquin o gato tuxedo. Se trata de aquellos gatos de pelaje negro y blanco que, por la distribución de sus colores, parecen llevar un traje formal.

Los gatos tuxedo no pertenecen a una raza específica, sino que este patrón de pelaje puede aparecer en diferentes razas y también en gatos mestizos. Además, pueden tener pelo corto o largo, por lo que lo que los distingue es principalmente la combinación y distribución de sus colores.

Si bien a los diferentes tipos de gatos, como los naranjas o los tricolor, se les suelen atribuir determinadas personalidades, la realidad es que el carácter de cada mascota depende de diferentes factores, entre ellos su genética, socialización y crianza. En general, los gatos esmoquin suelen ser descritos como cariñosos, inteligentes y sociables, aunque cada animal tiene su propia personalidad.

Los gatos tuxedo no corresponden a una raza específica sino a un patrón de color. Foto: Freepik Curiosidades sobre el gato tuxedo Una de las curiosidades de estos gatos es que el patrón tuxedo se produce por la distribución del color blanco en el pelaje y no por una raza determinada. Las zonas blancas aparecen debido a la acción de ciertos genes que hacen que el pigmento no llegue a cubrir todo el cuerpo durante el desarrollo del animal.