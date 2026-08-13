Qué son los gatos esmoquin y cuáles son sus características
Los gatos esmoquin, reconocibles por su distintivo pelaje negro y blanco, no corresponden a una raza específica sino a un patrón genético.
Entre los gatos podemos encontrar una gran variedad de patrones y colores. Uno de los más comunes de ver es el llamado gato esmoquin o gato tuxedo. Se trata de aquellos gatos de pelaje negro y blanco que, por la distribución de sus colores, parecen llevar un traje formal.
Los gatos tuxedo no pertenecen a una raza específica, sino que este patrón de pelaje puede aparecer en diferentes razas y también en gatos mestizos. Además, pueden tener pelo corto o largo, por lo que lo que los distingue es principalmente la combinación y distribución de sus colores.
Si bien a los diferentes tipos de gatos, como los naranjas o los tricolor, se les suelen atribuir determinadas personalidades, la realidad es que el carácter de cada mascota depende de diferentes factores, entre ellos su genética, socialización y crianza. En general, los gatos esmoquin suelen ser descritos como cariñosos, inteligentes y sociables, aunque cada animal tiene su propia personalidad.
Curiosidades sobre el gato tuxedo
Una de las curiosidades de estos gatos es que el patrón tuxedo se produce por la distribución del color blanco en el pelaje y no por una raza determinada. Las zonas blancas aparecen debido a la acción de ciertos genes que hacen que el pigmento no llegue a cubrir todo el cuerpo durante el desarrollo del animal.
Además, los gatos esmoquin pueden tener ojos de diferentes colores, aunque son frecuentes los tonos verdes, amarillos o dorados. Al no tratarse de una raza, su tamaño, forma del cuerpo, color de ojos y tipo de pelo pueden variar considerablemente entre un ejemplar y otro.