Por qué recomiendan poner vinagre en el lavarropas: para qué sirve
Más allá de la limpieza, el vinagre blanco aplicado en el lavarropas mejora la calidad de los tejidos, dejándolos más suaves y con colores vibrantes.
Con el uso, los lavarropas acumulan sedimentos invisibles como restos de jabón, suavizante estancado y humedad acumulada. Todo eso resta potencia al lavado y acorta la durabilidad del artefacto. Ante este problema, un aliado económico gana popularidad: el vinagre blanco.
Debido a su concentración de ácido acético, este producto actúa como un desincrustante y desodorizante natural capaz de neutralizar la suciedad en zonas de difícil acceso.
Beneficios de incorporar vinagre al mantenimiento del equipo
Aplicado de manera periódica y con moderación, el vinagre blanco ofrece múltiples soluciones para el artefacto. Por un lado, remueve los residuos pegajosos de detergente acumulados en las paredes internas. Además, elimina los olores a encierro y moho en las gomas y conductos.
También el vinagre sirve para disolver los depósitos minerales que obstruyen mangueras y tuberías internas.
Además de cuidar el electrodoméstico, volcar vinagre durante el ciclo de lavado aporta ventajas directas a los tejidos. Por un lado, suaviza las telas sin dejar películas grasas ni perfumes artificiales, ayuda a remover el exceso de jabón en polvo, mantiene la intensidad de los colores y disminuye la estática.
Aunque tiene un olor penetrante en botella, el aroma se evapora por completo durante el secado.
Guía de aplicación
- Mantenimiento del lavarropas (cada 30 a 60 días): verter entre una y dos tazas de vinagre blanco en el tambor o en el cajón del detergente. Iniciar un ciclo de lavado completo a temperatura alta sin prendas adentro. Al finalizar, mantener la escotilla abierta para ventilar la humedad.
- Sustituto de suavizante (uso habitual): Agregar una pequeña medida en el compartimento designado para el suavizante durante la carga normal.