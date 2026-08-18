Por qué recomiendan poner vinagre en el lavarropas: para qué sirve

Más allá de la limpieza, el vinagre blanco aplicado en el lavarropas mejora la calidad de los tejidos, dejándolos más suaves y con colores vibrantes.

Con el uso, los lavarropas acumulan sedimentos invisibles como restos de jabón, suavizante estancado y humedad acumulada. Todo eso resta potencia al lavado y acorta la durabilidad del artefacto. Ante este problema, un aliado económico gana popularidad: el vinagre blanco.

Debido a su concentración de ácido acético, este producto actúa como un desincrustante y desodorizante natural capaz de neutralizar la suciedad en zonas de difícil acceso.

Beneficios de incorporar vinagre al mantenimiento del equipo Aplicado de manera periódica y con moderación, el vinagre blanco ofrece múltiples soluciones para el artefacto. Por un lado, remueve los residuos pegajosos de detergente acumulados en las paredes internas. Además, elimina los olores a encierro y moho en las gomas y conductos.

El vinagre puede ir en el lugar del suavizante. Fuente: IA Gemini. Imagen creada con IA También el vinagre sirve para disolver los depósitos minerales que obstruyen mangueras y tuberías internas.

Además de cuidar el electrodoméstico, volcar vinagre durante el ciclo de lavado aporta ventajas directas a los tejidos. Por un lado, suaviza las telas sin dejar películas grasas ni perfumes artificiales, ayuda a remover el exceso de jabón en polvo, mantiene la intensidad de los colores y disminuye la estática.