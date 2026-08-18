Ni vinagre ni azúcar: cómo terminar con las hormigas en el hogar

En la búsqueda constante de alternativas económicas, sustentables y libres de tóxicos para la limpieza , las soluciones caseras ganan cada vez más adeptos. Entre las distintas opciones se destaca un remedio contra las hormigas .

A diferencia de los métodos tradicionales que emplean vinagre o cebo con azúcar, esta propuesta utiliza como base agua tibia, ajo y un saquito de té, logrando un repelente orgánico y suave para el ambiente.

Para realizar esta mezcla en casa se precisan pocos elementos y un breve tiempo de maceración.

Se aconseja usar una botella de plástico limpia y seca . Introducir un diente de ajo picado en cuatro trozos para liberar sus aceites esenciales. Luego llenar el recipiente hasta la mitad con agua tibia y añadir un saquito de té común. Agitar con fuerza el contenido y dejar macerar durante 24 horas.

Para la aplicación, adaptar un pico pulverizador al pico de la botella.

El aroma del ajo repele a las hormigas.

El líquido obtenido se aplica directamente sobre los puntos estratégicos de tránsito: zócalos de cocina, marcos de puertas, aperturas de ventanas, bordes de patios y grietas en la mampostería.

El secreto radica en el intenso aroma del ajo, que interfiere con los rastros de feromonas que emplean las hormigas para orientarse. El té equilibra la fragancia para que no resulte desagradable dentro de la vivienda, generando un escudo olfativo de baja intensidad para los humanos pero molesto para los insectos.

Para áreas verdes e infraestructuras exteriores, otro de los remedios caseros más extendidos es el uso de granos de arroz blanco seco sobre las vías de paso. Las hormigas transportan el grano dentro del nido, donde la absorción de la humedad altera las condiciones de su fosa o cultivo de hongos de manera orgánica, reduciendo la colonia sin fumigación pesada.

De todas maneras, la eficacia de estas soluciones varía según la especie de hormiga y la magnitud del nido. Ante infestaciones complejas, la recomendación profesional continúa siendo consultar a un servicio especializado en control de plagas.