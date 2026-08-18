Cómo cargar el celular cuando se corta la luz en casa: el método más seguro y sus alternativas

Cuando no hay luz , cambian las prioridades en pocos minutos. El celular deja de ser solamente una pantalla y pasa a concentrar llamadas, alertas, mapas y contactos de emergencia. Cuando el porcentaje comienza a caer, elegir bien la fuente de energía resulta tan importante como evitar improvisaciones capaces de dañar el equipo o generar un riesgo mayor.

La batería portátil o power bank sigue siendo la salida más directa : no necesita otra instalación, se transporta con facilidad y entrega energía mediante el cable habitual. Su autonomía depende de la capacidad, la eficiencia y el teléfono conectado, por lo que no todos los modelos garantizan la misma cantidad de cargas. Conviene usar cables y adaptadores compatibles, mantener el dispositivo lejos del calor y suspender su uso si se hincha, desprende olor o levanta una temperatura anormal. También es prudente revisar si el modelo fue alcanzado por un retiro de seguridad: durante 2025 se retiraron varias baterías externas por posibles incendios y quemaduras, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos .

El puerto USB del vehículo o un adaptador para la toma de 12 voltios pueden resolver una urgencia. Si el sistema exige que el motor esté encendido, el auto debe permanecer al aire libre, lejos de puertas, ventanas y entradas de ventilación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que nunca se debe dejar un vehículo en marcha dentro de un garaje unido a la vivienda, aunque el portón esté abierto: el monóxido de carbono es invisible, no tiene olor y puede acumularse rápidamente. La carga, además, debería limitarse al tiempo necesario para conservar la batería del automóvil.

Una computadora portátil con carga disponible también puede transferir energía mediante USB. El proceso suele ser más lento, pero alcanza para recuperar autonomía destinada a mensajes o llamadas; la computadora debe estar encendida, porque algunos equipos pueden dejar de suministrar energía al apagarse.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ciertos teléfonos admiten carga inversa por cable o de manera inalámbrica, aunque esta función depende del modelo y consume la batería del dispositivo que actúa como fuente. Google, por ejemplo, ofrece Battery Share en determinados teléfonos Pixel compatibles con el estándar Qi. Los paneles solares portátiles completan el abanico: funcionan sin red eléctrica, pero su rendimiento depende de la radiación, la potencia y las condiciones meteorológicas, de modo que son un respaldo antes que una solución inmediata garantizada. Apple y Google detallan estas alternativas.

Conseguir algunos puntos de carga sirve de poco si el teléfono continúa gastándolos al mismo ritmo. Activar el modo de bajo consumo, reducir el brillo, acortar el bloqueo automático y limitar videos, juegos, GPS, Bluetooth y aplicaciones en segundo plano extiende la autonomía. Si no se necesita conectividad durante un período, el modo avión reduce todavía más el consumo; debe desactivarse al momento de recibir alertas o comunicarse. En una emergencia, la Comisión Federal de Comunicaciones recomienda priorizar mensajes de texto, evitar llamadas innecesarias y mantener breves las conversaciones para ahorrar energía y aliviar la congestión de las redes.

Prepararse antes del próximo corte

La estrategia más segura comienza antes de que falle el suministro. Una power bank cargada, cables en buen estado, un adaptador vehicular compatible y los números de emergencia guardados reducen la necesidad de improvisar. Apple confirma que el celular puede recibir energía desde una computadora encendida y aconseja utilizar adaptadores que cumplan las normas de seguridad; Google, por su parte, recomienda evitar el sobrecalentamiento y emplear el cargador indicado por el fabricante.

Si el puerto está mojado, la batería está deformada o el cargador muestra daños, no hay atajo válido: la conexión debe interrumpirse. En un apagón, conservar la comunicación es el objetivo, pero hacerlo sin provocar un incendio, una descarga o una intoxicación es la prioridad.