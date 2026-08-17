Netflix tiene un thriller psicológico atrapante que arrasa, ideal para ver este feriado

Los no elegidos, la serie de Netflix que arrasa, explora el dilema de una madre dentro de una secta y el impacto de un fugitivo.

Netflix tiene en su catálogo un atrapante thriller psicológico, ideal para ver este feriado. Los no elegidos, es una producción que está arrasando en la plataforma. La producción tiene seis episodios y se adentra en los mecanismos de control y manipulación de una secta religiosa.

Netflix: de qué se trata “Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Una comunidad aislada del mundo exterior, un régimen de normas inquebrantables y un equilibrio precario que se desmorona tras un encuentro fortuito: esa es la premisa de la serie.

La historia sigue los pasos de Rosie, una mujer integrada a un culto religioso ultraortodoxo donde convive junto a su esposo y su hija. La rutina de sometimiento y devoción se interrumpe abruptamente con la llegada de Sam, un fugitivo que irrumpe en la comunidad y pone en duda las verdaderas intenciones del líder de la secta.

El ingreso de este extraño desencadena un dilema crucial. La presencia de Sam actúa como un catalizador para que Rosie comience a cuestionar la idoneidad de la vida que lleva su familia.