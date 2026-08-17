Para qué sirven los números rojos de la cinta métrica

La cinta métrica parece un objeto simple pensado para colgar un cuadro o medir un mueble antes de comprarlo. Sin embargo, su diseño esconde secretos de ingeniería que van más allá del uso doméstico ocasional.

En varios modelos, especialmente los que incluyen el sistema imperial, es habitual notar que ciertos valores figuran resaltados en rojo. No se trata de un detalle estético sino que estas cifras aparecen cada 16 pulgadas (unos 40,6 cm).

Esta separación responde a una norma arquitectónica estandarizada para colocar montantes o tirantes en estructuras de madera y construcción en seco. La marca visual permite posicionar perfiles y soportes en serie de forma rápida, evitando medir manualmente cada intervalo o hacer cálculos repetitivos en obra.

Aunque en Argentina la norma cotidiana es el sistema métrico decimal, gran parte de las herramientas que se comercializan son importadas o de producción global, por lo que integran ambas escalas. Esto hace que las marcas a 16 pulgadas sigan allí, sirviendo como una guía útil para quienes realizan carpintería o reformas estructurales.

El tope metálico del extremo no está suelto por un error de ensamblaje. Su leve juego compensa el propio grosor del metal: al enganchar la cinta para medir desde un borde hacia afuera, se desplaza hacia atrás; al apoyarla contra una superficie interna, se empuja hacia adelante. Así, el marco de referencia no pierde milímetros.

En tanto, la caja plástica o metálica suele llevar grabado su largo exacto. Esta cifra está pensada para medir rincones o huecos internos: basta con apoyar la base de la carcasa contra una pared, tomar la lectura de la cinta desplegada y sumarle la medida indicada en el cuerpo del flexómetro.