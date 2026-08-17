La película histórica con Russell Crowe que es ideal para ver este lunes feriado
Con Rami Malek y Russell Crowe de protagonistas, esta producción de casi dos horas y media repasa uno de los episodios más determinantes del siglo XX y está disponible en Prime Video.
El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín nos deja un día extra para disfrutar en casa y aprovechar para ver algo de todo lo que hay disponible en streaming. Si te atrae ver una película, Prime Video tiene un título más que recomendado: Nuremberg: El juicio del siglo.
Este drama histórico, protagonizado por Russell Crowe y Rami Malek, se mete de lleno en un juego psicológico en uno de los juicios más trascendentales del siglo XX.
De qué trata la película disponible en Prime Video
La historia se ubica en Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley es designado para evaluar la salud mental de los altos mandos nazis capturados, con el objetivo de determinar si están en condiciones de ser juzgados por sus crímenes.
Esta tarea lo enfrenta cara a cara con Hermann Göring, mano derecha de Hitler, y lo que comienza como una tarea clínica se transforma en un duelo de ingenio y manipulación que pone a prueba los límites entre comprender el mal y quedar atrapado en él. Kelley empieza tratando de entender cómo funciona la mente de un criminal de guerra y termina, sin darse cuenta, jugando en su terreno.
La película es dirigida por James Vanderbilt, el mismo que escribió Zodiac de David Fincher, y las últimas entregas de la saga Scream. Rami Malek se pone en la piel de Kelley y Russell Crowe interpreta a Göring, en lo que varias críticas señalaron como uno de sus mejores trabajos de los últimos años.
Los acompañan Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Colin Hanks y Wrenn Schmidt.
¿Está basada en hechos reales?
La película se basa en el libro El nazi y el psiquiatra, de Jack El-Hai, que reconstruye la historia real de Douglas Kelley, el psiquiatra del ejército de EE.UU. que evaluó a los altos mandos nazis antes de los Juicios de Núremberg. Kelley existió, Göring existió, y el vínculo entre los dos también fue real. Al cabo de varios meses, el psiquiatra pasó horas hablando con Göring para entender cómo funcionaba su mente, algo que terminó marcándolo mucho más de lo que esperaba.
Lo que la película toma como eje está documentado en investigaciones y textos sobre el caso. Kelley llegó a la conclusión, polémica en su momento, de que no hacía falta ser "loco" para cometer los crímenes que se juzgaban en Núremberg, algo que lo persiguió el resto de su vida.
Nuremberg: El juicio del siglo tiene una duración de 2 horas y 28 minutos, por lo que si bien no es de corta duración, la historia que narra es tan atrapante que parece mucho más corta de lo que es.
En IMDb acumula una calificación de 7,3 sobre 10, un puntaje sólido para el género y que respalda las críticas que destacaron especialmente el trabajo de Crowe y Malek. La mayoría de los críticos y el público mismo han destacado las actuaciones de los dos actores ganadores del Oscar como lo mejor del filme.
Ya sabés, si estás buscando una película con una buena historia, actuaciones potentes y una tensión que recorre la historia de principio a fin, Nuremberg: el juicio del siglo es una buena opción. La encontrás en el catálogo de Prime Video.