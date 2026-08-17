La película histórica con Russell Crowe que es ideal para ver este lunes feriado

Con Rami Malek y Russell Crowe de protagonistas, esta producción de casi dos horas y media repasa uno de los episodios más determinantes del siglo XX y está disponible en Prime Video.

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín nos deja un día extra para disfrutar en casa y aprovechar para ver algo de todo lo que hay disponible en streaming. Si te atrae ver una película, Prime Video tiene un título más que recomendado: Nuremberg: El juicio del siglo.

Este drama histórico, protagonizado por Russell Crowe y Rami Malek, se mete de lleno en un juego psicológico en uno de los juicios más trascendentales del siglo XX.

De qué trata la película disponible en Prime Video El oscarizado actor sorprende con una llamativa transformación física en Nuremberg: el juicio del siglo. Sony Pictures Classic La historia se ubica en Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley es designado para evaluar la salud mental de los altos mandos nazis capturados, con el objetivo de determinar si están en condiciones de ser juzgados por sus crímenes.

Esta tarea lo enfrenta cara a cara con Hermann Göring, mano derecha de Hitler, y lo que comienza como una tarea clínica se transforma en un duelo de ingenio y manipulación que pone a prueba los límites entre comprender el mal y quedar atrapado en él. Kelley empieza tratando de entender cómo funciona la mente de un criminal de guerra y termina, sin darse cuenta, jugando en su terreno.

La película es dirigida por James Vanderbilt, el mismo que escribió Zodiac de David Fincher, y las últimas entregas de la saga Scream. Rami Malek se pone en la piel de Kelley y Russell Crowe interpreta a Göring, en lo que varias críticas señalaron como uno de sus mejores trabajos de los últimos años.