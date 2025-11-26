Russell Crowe estremece Netflix con esta película: un oscuro secreto del Vaticano

La película de terror que todos ven y es furor en Netflix. Russell Crowe se enfrenta al mal más antiguo.

Una película protagonizada por Russell Crowe, estrenada en 2023, arrasa en Netflix. El thriller te transporta al corazón del Vaticano y la España de los ochenta. Prepárate para enfrentar un horror ancestral.

Una película que causa furor La película en cuestión es El exorcista del Papa , un título que fusiona varios géneros. La trama tiene elementos de terror puro, suspenso intenso y drama religioso. El éxito que tiene en Netflix superó las expectativas de la producción inicial. Es un triunfo para las historias basadas en posesiones demoníacas.

netflix3 Russell Crowe da vida a Gabriele, el exorcista jefe de la diócesis de Roma. Su personaje asume la misión directa de parte del Sumo Pontífice en el año 1987. Lo envía a una antigua abadía española llamada San Sebastián, un lugar tenebroso. Su tarea consiste en investigar la posesión de un niño inocente.

Lo interesante de la historia es que no es una ficción total. La película se inspira en la vida de Gabriele Amorth, quien fue un exorcista real. El sacerdote dejó escritos que sirvieron como base para el guion aterrador de la cinta. Esto suma un aire de autenticidad que hace la experiencia más inquietante.