Un drama con Colin Farrell en Netflix que tienes que ver ya

Este drama en Netflix con Colin Farrell es una excelente opción para quienes disfrutan del cine negro.

Maldita Suerte, el drama que protagoniza Colin Farrell en Netflix, toma su inspiración de la novela de Lawrence Osborne. Este escritor, nacido en Londres en 1958, reside actualmente en Bangkok. Su estilo es reconocido por situar sus historias fuera de escenarios habituales.

De qué va este drama con Colin Farrell Osborne prefiere locaciones exóticas o complejas para sus relatos. Ha escrito sobre México, Turquía y el sudeste asiático, entre otros. Su vida personal influye mucho en obras como Bangkok y El turista desnudo. Sus atmósferas están llenas de referencias culturales.

netflix2 El escenario geográfico en sus obras no es solo un fondo. Se transforma en un personaje más que guía la trama. En la historia de Maldita Suerte, Colin Farrell interpreta a Lord Doyle. Doyle es un inglés en decadencia que busca refugio en Macao.

Allí sobrevive a base de licor y las mesas de juego de los casinos. La sinopsis oficial detalla su difícil situación. Se encuentra "asfixiado por unas deudas que se multiplican día a día". En ese ambiente de presión, recibe una propuesta.

netflix Esta oferta llega de Dao Ming. Ella es una empleada del casino, misteriosa y con planes propios. Ella está dispuesta a hacer sus jugadas, creando una alianza inesperada. Sin embargo, Doyle no está solo en su frenética huida.