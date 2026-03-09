La película de fantasía oscura que transforma un viaje en una prueba de honor

Con Dev Patel al frente, The Green Knight es una de esas películas que combinan fantasía, aventura y una atmósfera hipnótica, y que hoy se pueden encontrar en HBO Max.

Encontrar una película de fantasía que se salga de lo habitual no siempre es sencillo. Entre historias repetidas, héroes previsibles y aventuras demasiado parecidas entre sí, a veces cuesta dar con una propuesta que realmente tenga algo distinto. En ese terreno aparece The Green Knight, una producción que pasó más silenciosamente de lo que merecía y que hoy se puede ver en HBO Max.

La historia toma como punto de partida una antigua leyenda artúrica y sigue a Sir Gawain, el impulsivo sobrino del rey Arturo, que acepta un desafío tan misterioso como peligroso frente al enigmático Caballero Verde. A partir de ese momento, la película se convierte en un viaje cargado de pruebas, encuentros extraños y momentos que ponen en duda no solo el valor del protagonista, sino también su identidad y su sentido del honor.

Uno de los mayores aciertos de la película está en su tono. The Green Knight no apuesta por la épica tradicional de espada y castillo, sino por una experiencia más densa, inmersiva y simbólica. Hay aventura, sí, pero también una sensación constante de rareza, como si todo lo que rodea al protagonista tuviera un significado oculto. Esa decisión la vuelve una propuesta mucho más singular que otras películas del género.

También juega a su favor el trabajo visual. Desde los paisajes hasta el diseño de criaturas y escenarios, todo está construido para reforzar esa idea de cuento medieval oscuro, casi onírico. La película no necesita apoyarse en grandes escenas de acción para atrapar, porque su fuerza está en la atmósfera, en la forma en que sostiene la tensión y en cómo transforma el recorrido de Gawain en algo mucho más profundo que una simple misión.

Con Dev Patel en el papel principal, The Green Knight encuentra además un protagonista capaz de sostener esa mezcla de fragilidad, orgullo e incertidumbre que pide la historia. El resultado es una película que puede desconcertar a quienes esperan una aventura más lineal, pero que recompensa a quienes disfrutan de las historias con clima, ambición visual y una lectura más abierta.