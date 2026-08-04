El truco viral con cinta adhesiva para proteger las ruedas de tu valija antes de viajar

La cinta adhesiva protege las ruedas de tu valija del desgaste y la suciedad, un truco viral que alarga su vida útil.

A la hora de viajar, las ruedas de las valijas se desgastan y acumulan una gran cantidad de bacterias por cada metro que se deslizan. A veces se ensucian y en los peores casos se rompen, pero hay un truco viral que puede salvar tu maleta todo el viaje y mantenerla como nueva.

El hack consiste en envolver las ruedas de la valija con cinta adhesiva resistente antes de despacharla. Esto crea una capa protectora que evita que se ensucien con polvo o arena, reduce el desgaste por fricción y frena el ingreso de residuos en las ruedas.

Según expertos, las ruedas acumulan una gran cantidad de bacterias, incluso más que un inodoro público. En este caso, la cinta actúa como una barrera, que puede ser desechada fácilmente. Pero además, la cinta absorbe las vibraciones y silencia el fuerte estruendo que hace la maleta sobre adoquines o asfalto rugoso.

El truco viral de la valija que puede salvar tus ruedas de la suciedad. Gemini Cómo colocar la cinta correctamente en la valija Para aplicarla correctamente hay que seguir una serie de pasos sencillos: