Para qué está el agujero en el gancho de la cinta métrica: el truco que usan los profesionales

El práctico agujero de la cinta métrica es clave para realizar mediciones sin ayuda y funciona como un gancho útil en trabajos de carpintería y construcción.

El agujero del extremo de la cinta métrica tiene una función práctica que mejora la precisión de las mediciones. Foto: Freepik

La cinta métrica es una herramienta presente en casi todos los hogares, pero pocos conocen la verdadera utilidad de uno de sus detalles más llamativos. El agujero que tiene en el extremo metálico no está ahí por diseño ni decoración: cumple una función clave que facilita las mediciones.

Aunque muchas personas creen que este orificio es solo para colgar la herramienta, la realidad es que los profesionales lo usan para medir con más precisión las distancias. Gracias a este detalle, la personas pueden tomar medidas sin necesitar ayuda.

La función del agujero de la cinta métrica La función es simple pero efectiva: el agujero permite enganchar la punta de la cinta en la cabeza de cualquier clavo o tornillo. De esta manera, la cinta queda fija en un punto mientras se extiende hacia el otro extremo que se quiera medir. Una función perfectamente diseñada para carpintería o construcción.

cinta métrica profesional- freepik La cinta métrica incluye un pequeño orificio que permite realizar mediciones más cómodas y exactas. Foto: Freepik Un detalle pensado para trabajar mejor Además del agujero, la pieza metálica del extremo está diseñada para moverse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Este pequeño desplazamiento compensa el grosor del gancho, permitiendo obtener medidas precisas tanto al apoyar la cinta contra una superficie como al engancharla en un borde.