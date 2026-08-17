Esto es lo que se sabe de Jamal Musiala en Alemania tras su misteriosa descompensación

El futbolista del Bayern Múnich Jamal Musiala sufrió mareos y problemas circulatorios en pleno partido, encendiendo las alarmas sobre su estado físico.

Jamal Musiala debió ser asistido sobre el césped después de desplomarse durante el amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig.

La imagen de Jamal Musiala desplomándose repentinamente sobre el césped de la Allianz Arena generó preocupación en Alemania. El futbolista de 23 años se descompensó durante el amistoso que Bayern Múnich disputó el sábado 15 de agosto ante RB Leipzig, pocos minutos después de haber convertido uno de los goles del triunfo por 3-1.

Musiala había ingresado durante el segundo tiempo y a los 81 minutos marcó el tercer gol de su equipo. Sin embargo, apenas unos minutos después cayó al suelo sin que existiera contacto con otro jugador. Sus compañeros advirtieron rápidamente la situación y pidieron asistencia médica, mientras un médico y los sanitarios ingresaron al campo con una camilla.

La preocupación aumentó porque durante algunos instantes el jugador permaneció tendido en el césped. Finalmente pudo incorporarse con ayuda y abandonar el campo caminando, aunque las imágenes mostraron que todavía se encontraba algo aturdido. Después del encuentro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad: “Lo más importante es que está bien”.

El momento del desmayo de Jamal Musiala en un amistoso del Bayern Múnich. ¿Qué se sabe sobre la descompensación de Jamal Musiala? Por el momento no se comunicó una causa médica definitiva. Sin embargo, medios alemanes comenzaron a revelar los primeros detalles. Según SPORT1, Jamal Musiala sufrió mareos y problemas circulatorios relacionados con la temperatura, mientras que los primeros controles realizados por el Bayern no detectaron ninguna anomalía. Durante el partido llegaron a registrarse entre 33 y 34 grados dentro de la Allianz Arena.

La información difundida posteriormente en Alemania apunta a que habría sufrido un episodio de debilidad provocado por el calor. El servicio de noticias SID señaló que el futbolista ya se encontraba nuevamente bien y que incluso podría regresar a los entrenamientos durante los próximos días.